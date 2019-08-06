經費縮水 竹市展演中心剩1千席位

2019-08-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會昨天召開臨時會，要求文化局報告國際展演中心規劃案，多數議員抨擊外觀設計沒有具新竹特色的文化元素，原規劃容納三千到五千人也縮水剩八百人到一千人，與市民期待落差極大，憂心淪為蚊子館。

新竹市文化局表示，為回應在地演藝團體需求，朝中型劇場規劃，目前僅為基本設計階段，未來規劃團隊會針對新竹相關元素做更多設計。

爭取中央補助13億 僅獲1.7億

新竹市文化局長黃竫蕙報告時指出，預定建在兒童探索館和新竹文創館旁的國際展演中心，以約十三億元的規劃案向文化部爭取經費，但最後獲一點七億元補助，因此調整規模，配合市府自籌七千萬元，規劃興建可容納八百到一千席的戲劇型展演中心，市府交通處也向交通部爭取地下停車場興建經費，正等核定中。

黃竫蕙表示，現有的市立演藝廳以音樂演奏會性質為主，位在新竹公園的風Livehouse則以流行音樂為主，新竹市目前欠缺影劇或舞台表演的戲劇展演中心，國際展演中心即以此規劃，未來會採自營方式，提供舞台劇和戲劇類團體表演空間。

黃竫蕙說，未來國際展演中心也會與兒童探索館和新竹文創館以平台做連結，打造可容納近三千人的戶外空間，提供大型舞台劇表演的可能性，也會繼續爭取經費充實內部專業設備，提供大型及國際級舞台，吸引戲劇表演團體演出，滿足竹苗地區民眾的藝文需求。

不過，多數議員抨擊國際展演中心規模縮水，且外觀設計沒有新竹文化的元素，看不出與新竹有何文化連結，不符合市民期待與需求。

議員憂場地難提供大型表演

多名議員並憂心僅二點四億元的展演中心，能否供大型或國際型藝文團隊表演？未來是否會增加經費？ 令人擔心恐又淪為另一個蚊子館。而且量體既已改變，文化局應重新召開說明會，讓市民了解規劃設計內容 。

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