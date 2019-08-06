化工廠擴產環評 湖口村控污染

2019-08-06

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕久聯化學工業公司為擴產申請環境影響評估審查，新竹縣政府環保局昨天召開環評小組會議，當地居民由九名不同黨派議員陪同，在湖口廠區外控訴工廠污染當地環境，反對久聯擴產並要求遷廠，希望環評委員嚴格把關。

對此，久聯化工未出面說明；環保局則表示，會中要求久聯化工十一月五日前依委員及相關機關意見修正後，提送環保局審查並經確認補正，再提送專案小組審查。

超過三十名居民昨午頂著烈日在久聯化工廠外拉起「久聯溢流，環保二流」等白布條、看板及照片並大聲疾呼。

指污水外溢 要求遷廠

湖口村長陳在鋥表示，八年來不斷接獲居民陳情久聯污染情事，也曾多次觀察到波羅汶溪有不尋常死魚情形，憂心與工廠廢水有關，五月十七日暴雨，還目擊久聯化工污水外溢，從廠區門口一路流洩而下，氣味刺鼻。

勞動黨縣議員羅美文表示，久聯化工指污水溢流主因為大雨灌入污水輸送管道，導致污水處理設施過載；但他認為氣候變遷，短時強降雨已是普遍現象，久聯必須將此列入風險評估，改善污水處理措施，應以污染零容忍為基本要求。

勞動黨縣議員陳新源說，久聯化工應提出具體改善方案及實施期程平息民怨，在完成改善前，環評不能輕易「放水」；國民黨縣議員吳菊花建議久聯遷廠到新竹工業區，經污水專管放流廢水，以免污染。

環保局表示，五月十七日採樣送驗結果，化學需氧量（COD）超標，將依水污染防治法裁處六萬到兩千萬元。

4年內違規6次 挨罰80多萬元

環保局統計，久聯化工在二○一五至二○一八年四年間，六度因水污、空污及廢棄物違反環保法令，共罰鍰八十四萬六千元。

久聯化工主要生產合成橡膠乳液、食品包裝材用 PU接著劑、聚氨酯（PU）發泡原液、強化塑膠複合熟料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法