她是我孩子！ 60歲父捐腎救女

2019-08-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕天下父母心！彰化縣一名六十歲男子黃連發，因不忍卅二歲女兒黃瓊瑜長年飽受洗腎之苦，三個月前捐腎救女兒。昨天黃家三口在秀傳醫院和醫護人員共同宣導活體腎臟捐贈移植，黃連發聽到女兒恢復健康，並在父親節前夕祝福他「父親節快樂！」忍不住掉下激動的淚水，黃連發拍拍女兒的肩膀，接下女兒送上感謝的花束，場面溫馨。

女兒祝賀父親節 他激動落淚

「她是我孩子！」黃連發說，不忍心讓年紀輕輕的女兒，就此洗腎到老，身為父親，救女兒天經地義，他相信天下父母心，每個家庭遇到這種事，長輩的作法都會和他一樣。

三年多前，黃瓊瑜感冒超過一個月，住院時發現腎臟也出問題，緊急轉入加護病房洗腎。黃瓊瑜說，腎臟功能突然喪失，讓她的人生陷入低潮；出院後，每週三天往返醫院洗腎，更因洗腎後頭暈、身體不舒服，要由爸媽或是親舅舅陪同就醫洗腎，很麻煩家人，自己的工作也不保。換腎是脫離洗腎唯一之途，黃瓊瑜哽咽說，她很有福氣，有這麼一位愛她、疼她的爸爸。

負責腎臟移植手術的秀傳醫院副院長賀昊中說，台灣早已達到國際標準的器官移植能力和經驗，卻缺乏捐贈者，目前國內等待腎臟移植人數超過七千六百人。去年全台腎臟移植共三四四例，其中，腎臟捐贈移植一八一例、親屬間活體腎臟捐贈移植為一六三例。

賀昊中表示，衛福部今年發布「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，盼促進國內非親屬間器官捐贈風氣，衛福部也於今年發布修正「全民健康保險保險對象免自行負擔費用辦法」，將「移植器官」列為重大傷病項目，捐贈器官者摘取器官相關費用也免去自行負擔部分醫療費用。

秀傳醫院腎臟科主任醫師張舜智說，台灣末期腎病變發生率和盛行率，一直保持在世界前二、三名，全台目前約八萬多名洗腎病人，長期耗用醫療資源造成健保沈重負擔，國內腎臟移植技術成熟，醫護人員會評估捐贈者的健康安全無虞，同時受贈者有高成功率，才會進行活體捐贈移植，原本黃連發血糖指數偏高，治療後再重新評估，符合移植條件，院方於今年五月完成這樁父捐腎給女兒的移植手術。

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