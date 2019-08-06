彰市機關學校 9月起實施落葉堆肥

2019-08-06

〔記者林良哲／彰化報導〕為了有效減少垃圾量，彰化市公所推廣「落葉堆肥」，將原本以焚化處理的樹葉、樹枝，透過堆肥方式轉化成肥料，並從今年九月起要求轄區內各機關、學校，必須全面實施。彰化市公所表示，預估一年的落葉回收量將達到四百六十八公噸，可有效減少垃圾量。

不再送燒 1年垃圾減量達468噸

彰化市長林世賢表示，目前彰化縣僅有一座溪州焚化爐，但近年來垃圾量增加，經常呈現「爆滿」，難以處理全縣的垃圾。為減少垃圾量，首先要將落葉、樹枝進行回收並進行堆肥，不再焚化處理，才可讓垃圾減量，更能有助於改善地球的溫室效應。

彰化市公所已成立「落葉堆肥推動小組」，協助輔導學校與社區設置落葉堆肥區，目前已有五所學校與五個社區接受輔導。昨天來彰化市參訪的「日本小松市青少年訪問團」成員，前往彰化市成功社區參觀「落葉堆肥示範區」，日本團員們對此一方式來達成垃圾減量，留下深刻印象。

除了成功社區之外，位於市郊的快官國小也已進行落葉堆肥，學生們將落葉、樹枝集中，製作成堆肥後，再成為花園的肥料，有效地透過物質循環利用，成為難得的環保教材，也能讓學生們從小養成減少碳排量的習慣。

清潔隊闢專區 快官國小辦觀摩

林世賢表示，目前已將「落葉分離、堆肥利用」政策，列為今年度垃圾減量的重點項目，在清潔隊的回收場中，特別開闢出落葉、樹枝堆肥區域，目前已能生產有機肥，而環保署近日也將補助購買一台大型破碎機，可有效打碎樹枝、樹葉，加速堆肥、腐化時間。

另外，為有效推動落葉堆肥計畫，清潔隊已邀請市內各級學校及社區發展協會、里辦公處等單位，前往快官國小觀摩研習，將落葉堆肥的理念帶回學校及社區扎根。

林世賢表示，預計自今年九月一日起，各機關學校強制實施落葉分離集中，預估一年的落葉回收量有四百六十八公噸，占全年學校總垃圾量的三十六％，也將減少近四百多公噸的排碳（CO2）量，等同種植四萬多棵大樹的效果。

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