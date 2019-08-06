合歡山暗空公園 昆陽籌設天文台

2019-08-06

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣合歡山已經國際暗空協會（IDA）正式認證為我國第一座暗空公園，南投縣長林明溱五日在縣務會議指出，由於合歡山最佳觀星地點鳶峰地區周邊相關設施目前仍改善中，預計年底才會開放，將研議暫時開放清境高空觀景步道大平台供民眾預約夜間觀星，未來也計畫在目前閒置的昆陽派出所設置天文台。

擬先開放清境步道預約觀星

林明溱表示，縣府斥資二千五百多萬元改善合歡山鳶峰地區周邊設施，目前停車場的廁所及攤商平台已完工，正辦理驗收，並持續進行觀星、天文平台施作，最快九月底就可完工。至於旅遊服務中心及周邊環境的建設，工程已上網招標，預計明年完工。

林明溱強調，由於鳶峰地區相關變設施及整體景觀改善工程尚未完成，怕遊客看了失望而歸，所以將等設施全部完工，達到一定水準，要讓遊客有更好的觀星體驗後才會開放，目前研議暫時開放清境高空觀景步道大平台供民眾夜間觀星，但將找最沒有光害的地方，並採預約制。

林明溱指出，另為增進遊客天文知識及讓民眾也能在室內觀星，縣府也計畫在閒置的仁愛分局昆陽派出所位址設置天文台，將與林務局協調取得用地，有信心把清境、合歡山打造成一處國際級的觀星遊憩景點，讓遊客白天可以走清境高空觀景步道、看綿羊秀，晚上則可觀星，從白天玩到黑夜。

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