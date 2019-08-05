《愛肝加油站》肝病初期沒症狀 慢性肝炎應定期追蹤

2019-08-05

文／許金川

Q：我今年40歲，有B肝帶原，平時沒什麼症狀，所以並沒特別留意追蹤。兩個月前開始腹脹不舒服去診所看診，抽血結果肝指數有點高，又做了腹部超音波，結果發現肝臟有很多顆腫瘤，轉診大醫院做了電腦斷層，確定是肝細胞癌，我實在不敢相信，我看起來就像個正常人，怎麼會是肝癌病人呢？醫師說我的情況不適合開刀，請問我還有機會做其他治療嗎？

A：肝細胞癌依據腫瘤顆數多寡、體積大小、肝臟功能正常與否，以及腫瘤有無侵犯到肝內血管或轉移到其他器官等，大致會將肝細胞癌的嚴重程度區分為5等級，由於您的肝細胞癌顆數多，確實不適合作手術切除，一是腫瘤可能無法切除乾淨，二則是切除的範圍若是過大，術後發生肝臟衰竭的風險也高。若您目前肝臟功能還正常，腫瘤也無侵犯肝內血管或轉移出去，大概算是中期的肝細胞癌，動脈栓塞治療應該會是治療上的首選。

至於其他治療方式包括載藥微球栓塞術，或選擇性體內放射線治療（SIRT），又稱為釔90，也可納入治療選擇，只不過兩者目前健保還未給付，須自費治療。

至於肝細胞癌的生成，主要還是與您的B肝病毒脫不了關係，但是由於肝臟內部沒有痛覺神經，而且只要存有1/4正常的肝細胞，肝臟就能照常運作，若沒有靠著定期追蹤檢查，很難早期發現肝細胞癌的存在，這也是為何您感覺自己沒特殊異狀，如正常人一般，但肝臟卻已經悄悄長出多顆肝癌的原因。

因此，慢性B、C型肝炎帶原者，千萬別以為自己身強體壯而忽略了定期抽血及超音波追蹤的重要性，一旦等到有症狀，如體重減輕、黃疸，甚至腹水才就醫，往往都已經錯失可以接受根治性治療的時機了。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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