罹大腸癌改吃素 體力變差影響抗癌

2019-08-05

記者林惠琴／台北報導

大腸癌發生人數連續11年位居國人10大癌症之首，醫師臨床觀察發現，約5成患者確診後將吃肉與罹癌劃上等號，認為再吃又會長壞東西，因此在治療過程完全不吃肉，反而因營養不均衡造成體力不足，影響後續治療，提醒癌友一定要適時攝取肉類，才有力氣抗癌。

根據衛福部2016年癌症登記資料顯示，國內1年約1萬5000人新增罹患大腸癌，平均每天約41人。

5成病患不敢吃肉

阮綜合醫院醫事副院長、放射暨核子醫學部主任梁雲表示，已有流行病學研究證實，多攝取富含纖維的蔬果，減少食用肉類，有助於減少大腸癌發生，但臨床觀察也發現，約5成確診大腸癌的患者，擔心轉移或復發而拒碰肉食，不是魚湯僅喝湯不吃肉，就是僅透過滴雞精等產品補充營養。

然而，梁雲指出，若是已確診大腸癌的患者，原本吃葷卻突然全面改吃素，可能會使身體免疫力下降，造成轉移或復發機會提升，或是要接受放療、化療，不吃肉無法補充足夠蛋白質，導致體力不佳，較難有力氣持續療程，反而不利於病況控制。

梁雲就分享，曾經收治一名年約50幾歲的女性癌症患者，確診罹癌後就不再碰肉，回診時全身呈現橘子一般地黃澄澄模樣，原本還以為是腫瘤轉移引發黃疸，一問發現是病人不僅飲食全素，更深信紅蘿蔔有益健康而狂吃所致，結果因營養不均衡造成體力下降影響療程進度。

梁雲指出，對於癌症患者來說，飲食均衡十分重要，除了蔬果外，碳水化合物、脂肪、蛋白質均是必要營養素，因此豬肉、牛肉、雞肉、魚肉都是可以適時食用，只要注意不吃過量，並不用擔心會有負面影響。

飲食均衡有助治療

另外，梁雲也強調，不少癌症患者常有發炎反應，發炎時會導致食慾不振、體重下降，甚至肌肉流失、體力不佳等，也會影響是否可完成治療，但若可補充像是蝦子、深海魚類中所含的一種脂肪酸EPA，將有助於減少癌症患者的發炎反應。

不過，梁雲也提到，若擔心天然食物攝取的EPA有限，相關需求者也可考慮市售魚油等營養品。

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