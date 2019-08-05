傳承手作 萡子寮港重現竹筏揚帆

2019-08-05

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林萡子寮漁港昨為消失已一甲子「竹筏」舉行下水儀式，傳承漁村歷史記憶與漁民討海鬥志；縣府文化處副處長陳美燕表示，重現竹筏不僅是薪火傳承，同時是社區觀光創新體驗行程。

大專生夏令營 老漁民找回憶

為傳承早年捕烏魚歷史記憶與漁民討海刻苦勇氣，縣文化處、萡子寮社區連續兩年在暑假邀大專生舉行三天二夜夏令營，去年重現漁民捕烏臨時居住烏倉寮，今年老中青三代手工製作已消失一甲子的竹筏，讓記憶變成真實，傳承社區故事。

配合潮汐，竹筏下水儀式於昨天上午十點多舉行，學員們合力將竹筏緩緩推入港區，陳美燕、四湖鄉長蘇國瓏與多名漁民升起帆，將竹筏駛離岸邊，回程遵循古老儀式灑紅龜粿、糖果及紅包，分享喜氣。

東村長蔡老列表示，每天冬至前後迴游到雲林海域的烏魚，正好是卵巢最成熟肥美、肉質也最好的時刻，捕「烏金」成為漁民一年中最重要工作，早期並無雷達等科技，為掌握稍縱即逝的魚汛，漁民們都在岸邊搭設簡易草寮，所有船員住在其中，隨時出海作業，這就是烏倉寮。

港區行駛 循古禮灑糖果分享

在膠管還未問世，港區也不像現在齊全，加上雲林海岸屬於沙岸，水淺較難行駛船，漁民利用竹子製作竹筏出海捕魚，是雲林主要捕魚船筏。

蔡老列說，這兩樣捕烏的主要工具都已被時代淘汰，成為他們這些老漁民回憶，很怕以後連回憶都消失，很高興能教大專生及村落年輕一輩製作竹筏，還看到竹筏在海上揚帆。

陳美燕說，烏倉寮、竹筏曾是萡子寮最重要歷史記憶，文化處與社區重現烏倉寮與竹筏，不僅延續記憶，傳承地方歷史，未來將成為社區觀光重要體驗之一，讓老漁村不再沒落，成為西海岸觀光亮點。

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