新北愛心大平台專案成效低 議員促檢討

2019-08-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今年六月十七日成立「好日子愛心大平台」，鼓勵善心人士捐款或捐贈物資，媒合給需要的弱勢者，但政策上路一個多月，近九成的專案計畫達成率仍「掛蛋」，多位市議員質疑成效不彰，要求市府檢討改善。

社局︰已媒合1300餘萬物資與捐款

社會局表示，專案只是做愛心的管道之一，網站上線後各界的愛心源源不絕，至七月底已媒合市值約一千三百多萬元的愛心物資與捐款。

上路月餘 近9成專案達成率掛零

根據「好日子愛心大平台」的網站顯示，十三項捐款計畫中，有十一項達成率掛零，僅「區里平安箱」三十八％、兒少急難救助金三％；二十六項捐物計畫中，除了嬰兒尿布Ｌ號與ＸＬ號各達成五％外，其餘二十四項進度掛零，三十九項弱勢支持方案僅四項獲資助，佔整體比例約一成。

市議員李倩萍表示，愛心大平台立意良善，但成效不如預期，或許是計畫所需物資與市民的捐贈習慣不符，影響捐贈意願；此外，弱勢兒少課後陪讀需要的冷氣機、偏鄉復健所需的健身器材等，應由市府編列預算支應，建議市府調整方案內容。

議員建議開放民眾自填捐贈項目

市議員羅文崇說，目前是由市府設定計畫內容，再尋求市民捐贈，模式不夠多元，建議開放民眾自行填寫欲捐贈的物品，直接透過網站媒合，未來也可建立審核機制，由弱勢者主動申請需要的物資，再經由平台媒合，可提高效率，並加強宣導讓更多民眾了解如何做公益。

社局︰將每季開會檢討專案內容

社會局綜合企劃科長陳佳琪表示，公部門不能有勸募行為，只能透過「好日子愛心大平台」調度盤整資源，媒合想行善和需要幫助的人。現階段推出的專案計畫，由各局處評估所需資源，提供單一窗口，民眾可主動選擇支持的方案。

陳佳琪說明，愛心大平台網站成立以來已有四四八人加入會員，捐贈物資包括救護車、棉被、嬰兒奶粉、電器用品、老人共餐獎勵金等，至七月底已媒合市值約一三八一萬餘元物資或捐款，透過臉書分享愛心故事，未來每季召開跨局處會議，檢討是否調整專案內容，並評估開放其他功能。

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