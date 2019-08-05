「小愉兒」化身1日店長 爸爸感動落淚

2019-08-05

〔記者林欣漢／基隆報導〕張榮發基金會、基隆長榮桂冠酒店昨舉辦「感恩父親節小愉兒一日店長」活動，邀請基隆在地的熊米屋愛心烘焙坊二十一名心智障礙的「小愉兒」擔任一日店長，他們端上自己煮的咖啡、送上餅乾蛋糕，用成長與改變做為禮物獻給爸爸，不少父親都開心地感動落淚。

張榮發基金會 助建小愉兒家園

熊米屋愛心烘焙坊正規劃在新北市瑞芳打造全新家園，有附設餐飲店，一日店長義賣收入三萬四千多元，全數投入小愉兒家園興建經費，張榮發基金會也捐贈二十萬元，執行長鍾德美表示，小愉兒用自己的雙手，賣出一包包餅乾，籌建自己的家園，這樣的精神很令人感動。

小愉兒「偉偉」的父親說，偉偉之前在外面工作不適應，來到熊米屋後，學習與人互動，比較有信心。父母雙亡的小愉兒「小娟」也在父親節卡片寫到，希望來生還能當您的女兒，讓現場不少爸爸紅了眼眶。

中正國中管樂團 父親節獻演

另外，基隆中正國中管樂團將於父親節當天，在文化中心演藝廳舉行成果發表會，以「與神同行」為主題帶來十首曲目，八日晚上免費入場。

身兼管樂團教練的指揮石耀主說，管樂團成立二十年，主軸一直強調人與大自然間的密切關係，此次成果發表會主題「與神同行，航向冒險的音樂旅程」，帶來多首膾炙人口的名曲。

管樂團學子五月起就利用課餘時間進行團練，風雨無阻，校友也自發性回來指導學弟妹，加入演出行列，希望讓父親及大家看見他們的精彩表現，放輕鬆享受這場音樂饗宴。

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