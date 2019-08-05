高雄知名餐廳老鼠亂竄 阿北手到擒來

2019-08-05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄知名餐廳林皇宮，前天傳出有老鼠在桌下四處亂竄，嚇得客人驚聲尖叫，女服務生拿籃子追捕老鼠，最後一名「阿北」奮勇捏住老鼠，才結束這場用餐驚魂記。

高市府衛生局昨派員稽查林皇宮，現場雖未發現老鼠蹤跡，卻查有食材未離地放置，及垃圾桶未加蓋等缺失，要求業者於八月十一日前改善，屆期複查不合格，可依食安法規定處六萬元至二億元罰款。

衛生局說，該餐廳去年曾出現蟑螂、老鼠屎遭舉報，已要求業者改善。由於餐廳鄰近凹子底公園，很容易出現鼠、蟑等病媒，從管路或通道進入餐廳。

研判側門暫放剩食 錢鼠跑進覓食

對於前天老鼠出現於餐飲場所，研判可能週六客人眾多，用過的餐盤、剩食等暫放一樓側門處，該側門縫隙大導致錢鼠跑進來覓食，工作人員發現要驅趕，造成錢鼠於飲食場所亂竄。

前天中午，高雄藍先生與廿多位家族成員在高雄林皇宮用餐，提前慶祝父親節，用餐期間餐廳突然一陣騷動，原來有隻老鼠在地板上亂跑，用餐民眾不斷閃避，女性顧客嚇得花容失色，也有小孩站到椅子上躲避。

女服務生拿著籃子蓋住老鼠，但卻不敢抓，最後一名「阿北」奮勇上前，伸手捏住老鼠，才結束餐廳內的騷動。

業者：平時放捕鼠器材 會加強衛生管理

林皇宮營運長陳美智表示，當天的老鼠是從側門進來，餐廳附近是空地，平時都有放捕鼠板以及網子，對用餐顧客造成困擾感到抱歉，未來會加強衛生管理。

高雄林皇宮是全台最大的Buffet吃到飽餐廳，餐廳占地二千坪，座位數達八百個，提供午、晚餐，供應菜色多達五百多道，包括西式、日式、港式、泰式菜色。

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