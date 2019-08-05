高雄雨水下水道工程 中央給1.3億元

2019-08-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市七一九豪雨淹大水，內政部針對市府雨水下水道及道路排水，核定九件工程總共補助一．三億元，以鳳山區雨水下水道為當務之急，市府力拚明年雨汛期間完工。

核定9件 鳳山拚明年雨汛期完工

高市七一九豪雨淹大水，有五區六十分鐘雨量破百毫米，以仁武區一二六．五毫米最大，另有五區達九十多毫米。值得一提的是，鳳山區這次淹水最嚴重，是四十多年來最慘一次。

水利局針對雨水下水道及道路排水，盤點三十六處待改善工程，副市長洪東煒與水利局長李戎威日前北上，爭取中央經費七．八億元，內政部目前已核定九件，總計一．三億元，後續將視前瞻計畫發包結餘情形而定。

尤以鳳山區大智陸橋至大順路施作雨水下水道最受矚目，總經費五千二百多萬元，內政部已核定補助，目前辦理公告發包，最快今年十月動工，力拚明年雨汛期間完工。

仁武澄觀、鳳仁路口將施作側溝

水利局表示，九件核定工程中鳳山區光復路、仁武區鳳仁路及高楠公路、三民區澄清路排水改善及三民第一公有市場周邊淹水改善、鳥松區神農路道路墊高工程，有六件將力拚明年雨汛期前完工。

其中仁武區澄觀、鳳仁路口逢雨必淹，水利局將施作鳳仁路側溝改流向獅龍溪，避免曹公新圳溢淹，造成周邊積淹水，搭配曹公新圳目前施作加高護岸、堤後抽水設備，未來每秒可抽○．六噸水。

台泥鼓山滯洪池將於明年中完工

水利局指出，台泥鼓山滯洪池工程將於明年七、八月完工，大寮區內坑路側溝排水改善工程，將施作道路側溝接到下游拷潭排水，避免造成歡喜鎮大樓淹水，預計明年底完工。

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