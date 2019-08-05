海客文化藝術季 千人牽罟樂

2019-08-05

〔記者李容萍／新屋報導〕原訂七月舉辦的「海客文化藝術季─牽罟體驗活動」，先前因強烈南風導致風浪過大影響，延至昨日在新屋區永安漁港南岸登場，早先的網路報名名額八百名迅速額滿，大批民眾昨一早聚集到活動現場，爭取現場保留的二百五十個名額，主辦單位另邀請一百名來自中國、越南、印尼、泰國、日本等地的新住民及外籍朋友體驗牽罟，讓來自不同文化、族群的民眾都能深入體驗桃園獨特的海洋客家文化。

永安漁港南岸漁獲約20斤

牽罟是早年的捕魚方式，靠的是簡易的小船、一張大魚網跟眾多人力，就可以滿載而歸！昨天牽罟結果漁獲量豐富，捕獲約廿台斤，以青旗為最大宗，青旗外型就像是縮小版的旗魚，長長的嘴、細細長長的身軀，另有鯖魚及竹筴魚等，讓參與民眾非常興奮，樂得將戰利品帶回家加菜。

市長鄭文燦也到場與民眾合力拉魚網，他表示，客庄十二大節慶之一的「海客文化藝術季」至今已辦理四屆，市府團隊試圖找回過往客家先民在濱海地區的海洋漁業文化，藉由牽罟與築石塭等活動，讓市民有機會體驗客家先民因應自然生態的捕魚方式。

海客靜態展復刻舊時風華

此外，由於新屋沿海一帶擁有台灣本島僅存的石滬文化，市府除了保留石滬，也於新屋好客莊園辦理海客靜態展，展示堆疊石塭、泥磚牆及罟寮等造景，並搭配老照片與相關農漁具的珍貴文物，期望完整復刻舊時沿海風華，讓觀展民眾感受海客風情。鄭文燦也預告，九月廿八日起舉辦的桃園農業博覽會還會有類似活動，歡迎大家前來體驗。

以往新屋地區的牽罟活動均由桃園市新屋區笨港里民協會承辦，因該協會理事長也是前笨港里里長彭永涼不擅長寫企劃書，今年改由海客休閒協會得標，彭永涼原打算昨天也在新屋區永安漁港舉辦牽罟活動與市府打對台，最後礙於人情壓力不斷，前晚臨時喊卡。

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