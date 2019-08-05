電音淨灘派對 3千人撿14.4噸垃圾

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕環保團體「RE-THINK重新思考」，日前在網路發起「二○一九環島淨灘」活動，三日在觀音海水浴場舉辦「台客劇場 x ReThink電音淨灘派對」，原僅預計號召千人的活動，卻湧入約三千人，眾人不畏逼近攝氏四十度的豔陽、挽袖撿垃圾，一天就清除一萬四四五○公斤（約十四．四噸）垃圾，成效驚人，創下台灣單場淨灘影響力紀錄。
觀音海水浴場創單場紀錄
活動發起人、RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人黃之揚表示，該協會二○一三年開始發起暑期環台大淨灘，幾年來已舉辦近二百場，號召逾二萬五千人、清理超過七萬五千公斤的垃圾，而這次清出的垃圾量，相當於過去一年的清理量。
中國漂來像垃圾車大浮標
黃之揚說，這次清出的垃圾多為大型魚網、繩子等，特別的是，其中有一輛七成新的摩托車，還有一個大小和垃圾車差不多、從中國漂過來的大型浮標，眾人花了約廿分鐘才把浮標丟進垃圾車。
「協助辦理淨灘十幾年，沒看過你們這麼會撿的！」黃之揚說，協助清運垃圾的市府環境清潔稽查大隊觀音區中隊隊員，對這次淨灘的成果也大為讚嘆「年輕人真的太厲害了」，他也感謝清潔隊大哥們在三、四個小時內，不斷將垃圾送上車。
黃之揚表示，清出很多垃圾雖是好事，但也代表了我們到底製造出多少問題，淨灘只是很基本的活動，環境議題還是要從根本改變跟教育做起，盼能有更多民眾一起關注環境議題。
市府清潔稽查大隊表示，清出的十四．四噸垃圾，資收物占一．三噸，多為塑膠瓶罐及碎片、輪胎與玻璃瓶等；參與淨灘的市府環保局人員表示，現場的垃圾大都被沙子掩蓋住，但民眾見狀並不氣餒，有的人徒手直接開挖，有的人則是運用廢木頭用力將沙子裡的垃圾挖出，甚至有人撿到沒得撿後，還跑進防風林裡挖垃圾，實在很佩服這群熱血民眾。
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眾人齊力花費了約廿分鐘才把跟垃圾車差不多大小的浮標丟進垃圾車。（RE-THINK 重新思考環境教育協會提供）
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海攤上站滿淨灘的民眾，主辦單位笑稱「又把海灘搞得像是週年慶」。（RE-THINK 重新思考環境教育協會提供）