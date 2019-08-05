電音淨灘派對 3千人撿14.4噸垃圾

2019-08-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕環保團體「RE-THINK重新思考」，日前在網路發起「二○一九環島淨灘」活動，三日在觀音海水浴場舉辦「台客劇場 x ReThink電音淨灘派對」，原僅預計號召千人的活動，卻湧入約三千人，眾人不畏逼近攝氏四十度的豔陽、挽袖撿垃圾，一天就清除一萬四四五○公斤（約十四．四噸）垃圾，成效驚人，創下台灣單場淨灘影響力紀錄。

觀音海水浴場創單場紀錄

活動發起人、RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人黃之揚表示，該協會二○一三年開始發起暑期環台大淨灘，幾年來已舉辦近二百場，號召逾二萬五千人、清理超過七萬五千公斤的垃圾，而這次清出的垃圾量，相當於過去一年的清理量。

中國漂來像垃圾車大浮標

黃之揚說，這次清出的垃圾多為大型魚網、繩子等，特別的是，其中有一輛七成新的摩托車，還有一個大小和垃圾車差不多、從中國漂過來的大型浮標，眾人花了約廿分鐘才把浮標丟進垃圾車。

「協助辦理淨灘十幾年，沒看過你們這麼會撿的！」黃之揚說，協助清運垃圾的市府環境清潔稽查大隊觀音區中隊隊員，對這次淨灘的成果也大為讚嘆「年輕人真的太厲害了」，他也感謝清潔隊大哥們在三、四個小時內，不斷將垃圾送上車。

黃之揚表示，清出很多垃圾雖是好事，但也代表了我們到底製造出多少問題，淨灘只是很基本的活動，環境議題還是要從根本改變跟教育做起，盼能有更多民眾一起關注環境議題。

市府清潔稽查大隊表示，清出的十四．四噸垃圾，資收物占一．三噸，多為塑膠瓶罐及碎片、輪胎與玻璃瓶等；參與淨灘的市府環保局人員表示，現場的垃圾大都被沙子掩蓋住，但民眾見狀並不氣餒，有的人徒手直接開挖，有的人則是運用廢木頭用力將沙子裡的垃圾挖出，甚至有人撿到沒得撿後，還跑進防風林裡挖垃圾，實在很佩服這群熱血民眾。

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