桃竹苗唯一公辦 竹市早療中心2021年啟用

2019-08-05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天宣布，市府除提高早療補助、增加特教師資，特教與早療硬體建設也要再升級，設置「兒童發展早期療育中心」，預定二○二一年啟用，將是桃竹苗地區唯一公設專辦早療機構，提供發展遲緩兒童完善、專業早療資源。

林智堅昨天與特教生家長舉辦「慢慢飛、我陪你」交流分享會，盼能更理解發展遲緩與身障兒童的就學、照顧需求，透過政策推動提供完善照顧，他在會中做出這項政策宣示。

空間規劃無障礙 打造療癒舒緩室

林智堅表示，市府投入三千萬元新設早療中心，地址位於龍山西路和立鵬街口，預計二○二一年啟用，將成為桃竹苗地區唯一公設專辦早療機構。

特色是提供早療兒童學前生活日間服務（等於是學前中重度早療兒童的日間幼兒園）、國小課後照顧服務等。

規劃設計前，建築師已搜集專業照顧師資與家長意見，從教室到廁所等設施的細部規劃都考慮到早療孩子的需求，如空間無死角、曲線走道，讓孩子穿梭無障礙，日托、課照教室採溫和色系及多元色彩，增加視覺感官療癒，並打造舒緩室，對較為敏感、需要復健的孩子，提供復健、適度感官刺激、緩解情緒的獨立空間。另設置戶外療癒花園，讓孩子自然放鬆。

依家庭收入給補助 低收入戶免費

收費方面，重度、極重度每月最高收費一萬兩千六百元，低收入戶全免；輕度每月最高收費六千三百元，低收入戶全免，以上依家庭收入級距，都有不同程度補助。

林智堅說，未來馬偕醫院與推動中的兒童醫院，也會引進專業醫療資源如藝術、音樂治療師，讓孩子得到最好療育。

此外，去年十一月，市府已提高早療補助成為全國最高，一般戶每月補助四千元、低收入戶為六千元，實質減輕家長負擔。

持續增加特教師 至2022年將達100名

市府也持續增加特教老師與特教助理員，去年新增五名特教老師、今年增加十二名，預計到二○二二學年將增加共一百名老師。

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