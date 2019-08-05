後龍溪洲花生節 美味打響名號

2019-08-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮為北台灣花生重要產地，為推廣在地優質農產，溪洲社區昨舉辦「喜慶溪洲—好事花生」活動，社區志工拿著大鍋鏟炒花生，香味四溢，還有獨特的花生豆腐、老少皆愛春捲冰淇淋，社區理事長何錦麟表示，希望藉花生打開外銷，並成為自給自足的農村社區，讓各長照據點長輩們享用在地健康餐食。

獨特砂質土壤造就口感

後龍鎮花生種植面積約七十公頃，年產量達十八萬公斤，而濱海的溪洲社區因獨特的砂質土壤，得天獨厚的環境有利甘藷及花生生產，所產的花生顆粒飽滿、口感紮實。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，溪洲社區不僅花生饒富盛名，也是全鎮第一個通過農村再生計畫的社區，苗縣府協助社區向行政院農委會水土保持局爭取經費，使該社區連續第六年舉辦花生節，逐漸成為後龍的一大特色農村社區。

遊客可直接向社區訂購

副縣長鄧桂菊等人昨到場先品嘗社區媽媽自製的九層粄，隨後又與志工們舉取大鍋鏟炒起花生，現場香味四溢，更到各攤位品嘗花生糖、花生捲冰淇淋，尤其新研發的花生豆腐更讓她讚不絕口。

何錦麟說，溪洲花生逐漸打開知名度，歡迎各地遊客直接向社區訂購，農友及志工們也積極開發新產品，拓展通路及銷量，未來希望打造自給自足的農村社區，將盈餘妥善分配至關懷據點或清寒家庭等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法