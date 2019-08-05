竹山下坪吊橋重生 觀光新亮點

2019-08-05

〔記者謝介裕／竹山報導〕迎接父親節到來，南投縣竹山鎮公所昨日結合健行活動，舉辦「下坪吊橋」完工通行剪綵活動，親子們一起健行，也一起見證吊橋「重生」。

竹山鎮沿街尾溪闢建的下坪自行車道，長達兩公里的車道兩側廣植觀景植物「垂枝女貞」，每逢三月綻放白色花朵，呈現「三月雪」般美景，加上周邊下坪吊橋、台大熱帶植物園等景點，而有「竹山後花園」的美譽。

重建完工啟用 千人健行歡慶

兩年前豪雨沖毀有五十年歷史的下坪吊橋，由於該吊橋是早期台電提供維護鐵塔及電塔工人通行的小型吊橋，如今已無此用途，是否重建當初也引發正反兩面不同看法，最後公所仍爭取八百萬元經費進行重建，並在昨日舉行第一屆父親節健行活動，讓大家一起徒步見證吊橋重新啟用的歷史時刻。

昨日的活動吸引上千人參與，上午七時三十分從竹山鎮公所出發，沿著竹山九十九崁、坊坪巷來到下坪熱帶植物園，緊接著走過下坪吊橋，再行經大忠路、大禮路、前山路，最後回到公所，路線總長七．六公里，走完全程還可參加抽獎活動，獎品包括腳踏車、竹山地圖毛巾等，讓民眾開心不已。

竹山鎮長陳東睦指出，「下坪吊橋」長約四十六公尺、寬約一公尺，因經常吸引男女情侶前來約會，所以又有「情人橋」之稱，至於吊橋北岸護堤受損部分，經反映後，縣府也允諾進行改善，並施設無障礙坡道與護堤連結，屆時完工，將讓民眾旅遊安全更有保障。

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