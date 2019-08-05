遵守狩獵公約 豐南部落獲頒25張獵人證

2019-08-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林務局花蓮林管處二年前起在花蓮富里鄉吉拉米代部落，執行「花蓮縣原住民族地區豐南部落野生動植物治理示範計畫」，經過二年的部落共識討論及培訓，今年發給部落廿五張「獵人證」，部落同時也宣示傳統領域範圍。林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，部落的狩獵自治公約，透過部落內部組織進行狩獵管理，建立符合在地文化的管理機制，希望野生動物等自然資源達到「永續經營、永續利用」目標。

「我們是吉拉米代的獵人，我們以維護部落的傳統文化為己任，並遵守部落狩獵自治公約，服從委員會的管理及懲戒」！獵人代表宣讀獵人宣言，並由部落耆老陳連福頒發「編號一」的獵人證給頭目陳金福，陳金福再依序發給族人獵人證，表達狩獵文化的傳承意義，獵人證共有廿五人獲頒，其中包括六名女性獵人。部落會議主席陳建廣說，未來獵人證的申請管理，都需服從部落狩獵公約，經管理委員會審查合格才會發給。

過去台灣採取「由上而下」的狩獵管理模式，林務局二○一七年七月起，在全台八個林區推動「以部落為主體」的狩獵管理示範區計畫。楊瑞芬說，在綜合評估各部落組織能力、且有意願建立有效的自然資源管理機制等綜合考量下，選擇富里鄉阿美族吉拉米代部落作為示範場域。

有證獵人狩獵前不必再事先申請

部落青年Lameru Kacaw說，過去獵人必須七天前提出狩獵申請，現在改由部落統一申請一整年的狩獵數量，有獵人證的獵人狩獵前不必再事先申請；獲頒獵人證的獵人楊德興說，以後不管是豐年祭或其他時間，有需求都可以去打獵，不用再擔心不能打，而且也可以使用槍枝，狩獵範圍則在傳統領域內。

狩獵公約包括「捕獲的野生動物為非營利自用」、「每次狩獵後的獵獲資訊需回報，包括使用陷阱、槍枝所捕獲之動物種類及數量」、「飲酒後不狩獵」、「不破壞野生動物棲息地」等十一個項目。

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