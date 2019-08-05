等部落點頭 南澳碧候溫泉啟用卡關

2019-08-05

完工不能用 閒置半年

〔記者張議晨／宜蘭報導〕位在宜蘭縣南澳鄉的碧候溫泉，縣府投入七千五百萬元經費大改造，原訂今年春節後開放，但工程完工迄今，當地部落還未召開部落會議，溫泉區完工半年後仍無法啟用，形同荒廢；縣府表示，已行文南澳鄉公所協助，盼秋季前取得部落同意。

碧候溫泉最高出水溫度攝氏四十六度，屬於碳酸氫鈉泉，水質透明，帶點硫磺味，是俗稱的美人湯，縣府去年接手管理，投入大筆經費改造，設置六間家庭式湯屋，男、女裸湯各一間，二座SPA池，六個泡腳池，園區四周青山環繞，聽得到蟲鳴鳥叫，被譽為「秘境美湯」。

部落會議籌備遲未完成

碧候溫泉因坐落在泰雅族部落，依照原住民族基本法規定，必須經當地部落會議諮商，並取得同意，才能對外營運，不過碧候溫泉所處部落，尚未完成部落會議籌備，無法召集族人開會議決同意事項，使得投入大筆預算的碧候溫泉還未營運，目前形同「蚊子館」。

住在外地的黃姓遊客，以為碧候溫泉區已完工營運，最近慕名前往，卻發現大門深鎖，他不滿地說，縣府今年初在媒體上大肆宣傳，如今過了半年還沒開幕，效率實在太差。

縣府請公所協助召開會議

對此，縣府工旅處回應，基於對原住民傳統領域的重視，要經由部落會議諮商及同意，碧候溫泉區才能啟用，當地部落尚未完成相關作業，造成溫泉開幕卡關，已行文南澳鄉公所協助，希望儘速召開會議諮商，讓碧候溫泉區在秋冬旺季向外界開放。

南澳鄉長李勝雄說，部落會議有法定程序，鄉公所已請碧候部落依程序召開，希望一個月內完成會議，俾利碧候溫泉啟用。

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