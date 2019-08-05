台南市表揚模範父親 並宣導防治登革熱

2019-08-05

〔記者王涵平、萬于甄／台南報導〕後壁區公所昨天表揚模範父親，受獎人的家人齊聚慶祝父親節，感謝如山的父愛，還配合宣導防治登革熱，一起做公益。

慶祝活動在後壁國小藝文活動中心舉行，各界贊助香米禮盒、醬油禮盒、意麵禮盒及養生禮盒等，今年模範父親及孝行獎表揚活動，共推薦十四位模範爸爸、一位自強爸爸及一位孝行楷模，子孫、親友陪伴出席，熱鬧溫馨。

後壁區晶鑽爸爸代表為侯伯里沈再旺，因家庭關係，年紀輕輕就擔起照顧幼弟的責任，一直到他們成家立業，沈再旺工作之餘還要務農，不但把兒女照顧得無微不至，身教言教並重，訓練孩子的獨立與毅力，他常說：「知識汰換更新，不懂即謙虛求問，才能與時俱進」，平時務農外，他還除積極參與三恩府武樂陣傳承寺廟藝陣文化，也參與社區公益慈善活動。

自強爸爸為頂安里林士平，退伍後承接家中農務，樂觀以對，不怨天尤人，雖歷經離婚，父親也因意外摔傷而突然過世，承擔經濟、生活壓力，父代母職，並侍奉年邁母親，創造圓滿家庭，子女也以父親打拚的精神為榮。

昨天也表揚孝行楷模蘇珠林，小時候家境清寒，早年為照料妻子脊椎受傷之苦而拜師學習推拿，近年妥善照料中風的父親及罹癌的母親，獲街坊鄰居肯定。

大內石林里七十六歲楊享壽在地方擔任里長十六年，服務的每一天都把里民當成自己的孩子一般，平時更是熱心公益，今年獲選為晶鑽模範爸爸，大內區公所昨舉辦表揚大會，楊享壽的子女也一同出席，為爸爸感到開心。

此外，山上區八十三歲的黃天文為人敦厚老實，平時發揮守望相助的美德，本身是天后宮太子爺乩身的他，對宗教及公益都相當熱心，也積極參與宗教傳承與推廣，今年獲選山上區模範晶鑽爸爸，子女都相當開心，昨在表揚活動上為爸爸奉茶，感恩父親為家庭的付出。

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