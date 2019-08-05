台南社大搶救老雞油樹 台南市府：公告期可提出列管

2019-08-05

〔記者蔡文居／台南報導〕東區東光路二段有一棵超過六十年的台灣原生種雞油樹，因有住戶反映妨礙交通及影響側溝，市府工務局在樹幹張貼公告，要求於八月卅日前自行移除，民眾憂心老樹被砍，向台南社大反映，希望能為老樹請命，並質疑兩棵樹同樣位在紅線外，為何一棵要砍，一棵就不用砍，標準何在？希望市府刀下留樹。

民眾表示，這棵雞油樹為台灣原生種，樹齡已超過六十年，種在道路的紅線外，是一棵很漂亮的路樹，它生長很慢，如今已長到四、五層樓高，只因有人不喜歡樹，竟編織理由要把它砍除，「請大家救救這棵樹！」

張姓市民說，「一只公文說私種及妨礙交通，就要來砍掉，老樹何罪啊，紅線外的路樹有何妨礙交通，只有野蠻的國家才會如此做。我們是野蠻國家嗎？」在這棵雞油樹的旁邊，也有一棵樟樹行道樹，因為是公家種的，就沒妨礙交通，其標準令人不解。

社大環境小組研究員晁瑞光表示，這兩棵樹看起來都長得很好，如果因有人不喜歡樹就要移除，實在有點可惜。建議市府可就該樹到底是因落葉、擋到招牌或是樹根等問題進行溝通解決，不應以二分法，有人不喜歡樹就要砍除。

工務局表示，該樹為私人種植，並非市政府列管樹木，因民眾反映並經相關單位會勘，認為會影響道路及側溝，因此公告周知行為人於八月卅日前自行處理，屆期如無人認領，將依「道路既有非列管樹木處理流程」辦理，經過公告程序後，由相關單位評估後續如何處置。

另外，如果民眾希望該樹能夠保留成為列管行道樹，只要在公告期間提出並通過相關手續，也可由工務局管養進行修剪維護。

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