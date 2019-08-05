台南古蹟限定商品吸金 上半年進帳逾2500萬

2019-08-05

〔記者劉婉君／台南報導〕台南古蹟限定商品超吸金！文化局自去年二月首度推出結合古蹟主題的「成功洋芋片」後，成功創造話題，打響自營品牌，後續上市的成功啤酒、至聖點心麵、天后豌豆酥也同樣熱賣，今年上半年古蹟販售部銷售總額超過二千五百八十萬元，較去年同期增加逾九百萬元。

較去年同期增逾900萬元

南市古蹟販售部前年上半年的銷售總額約一千三百四十萬元，去年二月成功洋芋片上市後，上半年銷售總額明顯較前一年成長，約為一千六百五十萬元，今年上半年更一口氣突破兩千五百萬元。

截至六月底統計，成功洋芋片自去年二月上市以來，已賣出約廿一萬包，同年八月推出的成功啤酒賣出約廿二萬罐、九月開始銷售的至聖點心麵賣出約十六萬包，今年四月上市的天后豌豆酥賣出約三．六萬包、芒果口味成功洋芋片也賣出約二．三萬包。

再推辣味至聖點心麵和紀念水

最近文化局再推出新產品，包括辣味至聖點心麵與兩款紀念水，也受到好評，農曆七月民間有普度習俗，也有不少民眾一箱一箱搬，準備做為普度的供品。

2紀念水為「航向成功」及「飲水思源」

新款紀念水針對台灣船園區與山上花園水道博物館，而有不同的設計發想，分別有「航向成功」及「飲水思源」的寓意。

其中，「台南水道紀念款」以近百年歷史的南水標記延伸，背景水波紋象徵飲水思源，瓶身則以中英文介紹原台南水道的建造沿革及對台南飲用水源的貢獻。

「台灣船紀念款」則因台灣成功號之名，且兼具商船與戰艦功能，平時載滿貨物、象徵帶來「錢水」，而船隻停泊所在的安平，也有「喝安平水、唔甜也會水」的傳統俗諺，瓶身以古圖延伸設計，航行一艘艘商船、戰船，寓意「掌握船舵，航向成功」。

台灣船及台南水道兩款紀念水每瓶廿元，僅在台南赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台灣船園區、台南山上花園水道博物館淨水池區限定獨賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法