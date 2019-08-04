鼓室型偏頭痛 耳鳴視茫茫一起來

2019-08-04

文／陳建志

一名57歲男性每隔數月，只要壓力過大、睡眠不足，隔日早上，就會開始視力模糊，接著右側頭部出現抽痛，噁心嘔吐，往往只能請假在家臥床。每當頭痛緩解後，右耳還會感到悶悶脹脹，耳道深處會燒燒熱熱的，同時會持續聽到「蹦、蹦、蹦」血管跳動的聲音。

就醫時，雖然聽力檢查無異常發現，但我發現他的右側耳膜上盡是充血的微血管。兩週後，搏動性耳鳴消失了，右側耳膜又恢復了正常。

這名患者其實是罹患了鼓室型偏頭痛（tympanic migraine），又稱為偏頭痛性中耳炎，起因於腦幹神經細胞膜上的鈣離子通道發生了障礙，一旦有壓力、熬夜、感冒、宿醉時，某條神經元就會出現電位波動，開始向其他神經元傳遞。

倘若電位波動順著舌咽神經或迷走神經，傳進鼓室腔（中耳腔），血管壁出現神經炎性反應，黏膜或耳膜的微血管擴張，局部溫度上升，血流量大增，患者就會聽見搏動性耳鳴，往往會持續數日或數週，造成患者困擾，但很少會持續數月。

這種神經反射性中耳炎跟聽覺異常型偏頭痛很類似，都會出現耳鳴與聽障，但最大的不同處，前者嚴重時，會出現分泌物，衍生中耳積液，造成傳導性聽力障礙；後者則是聽覺神經系統受到了影響，會出現感覺神經性聽力障礙。

偏頭痛性中耳炎 應先確認不是耳中風

此病即便不治療，也會自動緩解，但曾有人的耳鳴或聽障居然會持續數週或數月，甚至永遠無法恢復，因此，患者求診時，我們還是建議一定要接受聽力檢查，確認不是「耳中風」後，建議口服或靜脈注射抗組織胺或副腎皮質素，有時會加點抗生素，以避免細菌感染。

一般患者在偏頭痛發作時，倘若同時罹患上呼吸道感染，併發急性中耳炎，也會出現類似病症，大多會發燒、咳嗽及流鼻水。因此，建議這類患者，當偏頭痛發作後，若出現耳悶、耳鳴或聽障時，最好能正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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