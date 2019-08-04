「患穿健脫」 改造病患衣物好穿脫

2019-08-04

文／張曉蕾

日前經過公園看見坐輪椅的一位老奶奶上半身沒穿衣服，只用一塊布包者，我原以為是天氣太熱，才不穿衣服，細問之下才知道，平時是另一半在照顧。

老爺爺說：「她的左手僵硬，彎曲好緊，尤其是有袖子的衣服，真的穿衣好難」。老爺爺想到用布包著老奶奶的身體，但公園有蚊子叮咬，老奶奶不由自主地一直動，所以包裹住身上的布時常滑脫，十分尷尬。

身為護理師的我，實在不忍見此情景，便一同到老奶奶家，幫忙挑選老奶奶平時穿的衣物，經過不斷的討論及改造，教導他們「患穿健脫」口訣，穿衣時，先穿不能活動的左手，再穿健康的右手；脫衣時，先脫右手，再脫左手。

穿衣時 要先穿不好活動的手

◎衣物選取訣竅：

●衣物質料：吸汗且透氣材質為宜，最好是不會黏在皮膚上，選擇摩擦力小的材質，避免皮膚受傷。

●衣物伸縮性佳、開口（如領口、袖口、袖子與身體部分的接口、褲管）較大的衣物較容易穿脫。

●衣物上的釦子要少或大顆，較容易拆釦。

上衣和褲子 改良成魔鬼氈款

◎改造衣物DIY：

●將上衣和褲子改良成魔鬼氈款（如圖），一撕即開，滿足各類癱瘓病患需求。

●透過改造上衣領口、袖口或外套款方便檢查、輕鬆穿脫。

●透過改造褲襠、褲管易於更換尿布，保護隱私維護自尊。

透過改造後，不但美觀、舒適、保暖又容易穿脫，加上簡單的穿衣口訣「患穿健脫」，希望能幫助更多有照顧上相同問題的人，讓大家都可以輕鬆照顧。

（作者為衛生福利部桃園醫院新屋分院副護理長）

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