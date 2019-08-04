乾咳不癒呼吸喘 當心菜瓜布肺

2019-08-04

文／黃建文

50歲以上民眾若有吸菸習慣，且經常出現活動喘、乾咳不癒、呼吸困難、胸悶等症狀，小心「特發性肺纖維化」（俗稱「菜瓜布肺」）找上門。

特發性肺纖維化 胸悶呼吸困難

◎案例1：70歲李先生菸齡高達50年，兩年多前因覺得呼吸喘，便決定戒菸，不過近半年來仍一動就喘，更伴隨乾咳。他先到當地衛生所照Ｘ光檢查後，發現肺部充滿疤痕，經轉診至醫院透過電腦斷層和抽血檢查，確診罹患「菜瓜布肺」。

但李先生並無於預定時間回診追蹤，兩週後在家突然呼吸困難、昏迷送醫急救，透過心電圖檢查發現其心臟3條大血管阻塞，經心導管手術治療後，喘的症狀並無改善，再回頭檢視病史，發現是因無規律追蹤「菜瓜布肺」所致，透過胸腔內科、心臟內科和加護病房團隊齊力救治，才將李先生從鬼門關拉回來。

◎案例2：65歲方先生菸齡40年且患有慢性疾病，日前因走路喘就醫，但因考量腎臟功能不佳，擔心顯影劑造成腎臟負擔，便拒絕接受電腦斷層檢查，更認為呼吸喘為老化的現象，只是運動性呼吸喘的症狀遲無改善，經醫療團隊及親友極力勸說之下，終於乖乖配合檢查，果不其然，方先生已是中晚期「菜瓜布肺」患者，若再不積極治療，恐有急性惡化的風險。

「菜瓜布肺」初期症狀並不明顯，常被診斷為心血管疾病、慢性阻塞性肺病、氣喘或肺氣腫，使得多數患者確診時已是中晚期；由於此病病程變異性大、難以預測，如李先生從確診到急性惡化僅兩週，而方先生確診時肺部功能所剩無幾，因屬於不可逆的疾病，若無積極治療，後果恐不堪設想。

初期症狀不明顯 確診時多惡化快

台灣「菜瓜布肺」診斷率偏低，目前全台治療中的患者約500人，主要原因可能是民眾輕忽症狀，其次為一般科別醫師對此病的診斷不熟悉，以至於確診時已屬疾病末期，使得死亡率偏高。

目前已有新型治療「菜瓜布肺」的健保給付藥物，可減少患者的肺部形成新疤痕和變硬，以延緩病情惡化，持續治療可降低43%死亡風險，建議民眾若有相關症狀，應儘早就醫，才能早期發現，早期治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法