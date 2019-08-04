《雲林》林內老學堂開課 模範父上課搞笑

2019-08-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕「阿毋鎖勒」、「花枝魷魚麵」、「黑皮發的絲短」，這是什麼碗糕啊！林內鄉公所為了給模範父親一個另類的父親節，昨天開設「林內老學堂」，邀模範父親上學去，戴起黃色小學生帽，回到過往歲月，重溫兒時上學情境，尋找最純真的回憶。

林內鄉長張維崢表示，廿、卅年代出生的父執輩，求學不是簡單的事，上課除要注意躲防空警報隨時避難外，以師為尊的年代，上課是很嚴肅拘謹的，但小學生時期還是每個人一輩子最無憂無慮、不知負擔為何物的時光。

張維崢說，小時候父母無怨無悔的付出陪伴我們成長，現在年邁的父母最想要、需要的就是我們「嗣小」的陪伴，一家大小共同參與的美好回憶，就是給阿爸最好的父親節禮物。

模範父親們昨日穿上小學學生服到林內老學堂上英文課，happy father’s day發音竟是「黑皮發的絲短」？這個「短」還要用台語發音，「花枝魷魚麵」則是what’s your name，而「阿毋鎖勒」則是I’m sorry，高齡六、七十歲的模範父親們說，如果學英文那麼有趣，英語一定能考高分。

林內老學堂以「阿爸上學趣」為主題，將小學教室場景搬進表揚會場，設計有趣的課堂節目，結合小遊戲，讓平時是嚴肅的阿爸們回到童年學生時期上課搗蛋、把老師搞瘋的場景，下課後到「福利社」咬著古早味棒棒冰消暑，找回兒時最純真的歲月。

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