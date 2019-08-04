《高雄》晴天積淹水 路竹頂寮里民嘆次等公民

2019-08-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市路竹區頂寮里昨大晴天竟積淹水，三公路一帶三十多戶泡在水裡，住戶不滿一年淹水好幾次，要求市府提出解決之道；水利局表示，頂寮里地勢低窪，一連二天滿潮海水倒灌，目前進行防潮門工程，預定今年底前完工。

路竹區頂寮里一連二天積淹水，昨出大太陽照樣淹水，三公路一帶三十多戶泡在水裡，水深一度高達小腿肚，還淹進住戶家裡，直到昨天中午水才消退，地面仍有些許潮濕，令居民苦不堪言。

住戶不滿一年淹水好幾次 抽水機都沒有

住戶不滿一年淹水好幾次，七一九豪雨才剛淹大水，沒想到這次又遭殃，飽受水患之苦，不但造成財產損失，人車也無法通行，卻連抽水機都沒有，還要到區公所要沙包，不滿被當成次等公民，要求市府提出解決之道。

水利局︰地勢低 滿潮海水倒灌導致淹水

水利局表示，三公路一帶地勢低窪，又緊鄰興達港，地面低於滿潮位，六、七、八月大潮有溢淹情形，一連二天因滿潮海水倒灌導致淹水。

施作水閘門、增高堤岸阻隔 年底前完工

民進黨立委邱志偉、議員黃明太爭取到中央經費一千三百五十萬元，由水利局辦理防潮門工程，將施作水閘門，擋住海水倒灌，再增高堤岸阻隔，也會設置抽水機，目前已完成基樁打設，預定今年底前完工。

值得一提的是，由於是漁筏進出航道，無法先將河道封閉，施工期間大潮溢淹尚難避免，水利局將以沙包堆疊擋水，或施作阻隔工程改善。

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