大溪大禧將軍與我攝影展 神將守護者「露臉」

2019-08-04

〔記者李容萍／大溪報導〕為期三週的「大溪大禧」系列活動將於今日圓滿落幕，在大溪武德殿壓軸辦理的「將軍與我」攝影紀錄展，挖掘十一組大溪將軍與守護者們的故事，帶領民眾看見人與信仰間最真摯的連結與互動，大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）統計參觀人次超過六千人，民眾可把握最後一天觀展。

木博館表示，大溪擁有百尊以上神將，有台灣三大「神將窟」美名，每年農曆六月廿四日普濟堂關聖帝君聖誕遶境，守護者們用最大的敬意扛起比成人高兩倍、重達四十多公斤的將軍，也扛起大溪百年延續的傳統，因此，今年系列活動以神將與其守護者為主題，推出「將軍與我」攝影紀錄展，十一組故事有嘉天宮同義堂關平將軍、興安社關平將軍、慶安社關平將軍、同義社黃忠將軍、福山巖玄將軍、武將軍、樂豳社關鳳將軍、周倉將軍、共義團周倉將軍、王甫將軍、廖化將軍。

其中，大溪樂豳社有一尊女神將「關鳳」，每年遶境總會吸引眾人目光，由溫柔的女性守護者一同扛起神將，雖然關鳳將軍相較於一般將軍輕，對女生來說仍是不容易，像是資深成員簡佳俞，可是經過近六年訓練才能掌握基本功。

同義社將軍組組長黃俊祥，爺爺是同人社將軍組、父親是慶義社將軍組，曾有過六月廿四日時，家裡三代分別在不同社頭排練的有趣景象；共義團的廖姓一家人，是許多大溪家庭的縮影，從日治時代至今，四代都是同一個社團的成員。

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