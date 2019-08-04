泰雅族感恩禮 鄭文燦跳傳統舞蹈

2019-08-04

〔記者許倬勛／大溪報導〕原住民族歲時祭儀泰雅族「反哺分享感恩禮（M’uma）」，昨天在大溪區原住民族文化會館旁草地登場，泰雅族人們開心跳舞、大啖美食歡慶今年的豐收，市長鄭文燦也下場跳傳統舞蹈，並期許原住民族的文化能一代一代傳承下去。

風味餐、趣味賽 老少同歡

傳統的感恩禮儀式揭開活動序幕後，泰雅族人開心地手拉起手共跳大會舞、一起分享風味餐，主辦單位也規劃「杯水傳情」、「竹簍接球」兩項趣味競賽活動，男女老幼玩得不亦樂乎，現場歡笑聲不斷。

鄭文燦說，「M’uma」是泰雅族重要的文化象徵，和漢族的「回娘家」有些相似，早期泰雅族人出嫁並生下第一個小孩後，會回到部落進行「M’uma」，由男方帶著禮品回女方家分享，除感謝族人過去對妻子的照顧，也接受眾人與祖靈的祝福，既神聖又溫馨。

昨日活動由桃園市副總族群領袖林欽明帶領族人以吟唱方式進場，並邀請苗栗縣泰安鄉砂埔鹿部落與桃園的泰雅族人一同演出舞台劇，呈現族人到都市奮鬥打拚後，帶著文化禮品回到部落與其他族人分享的過程。

鄭文燦：做原民最好靠山

鄭文燦說，桃園是原住民族人宜居的最好選擇，市內原住民族人口持續增長，今年已達七萬四千六百人，其中泰雅族人約兩萬一千人，預計兩年後全市原住民族人口將超過八萬人，成為花蓮外，原住民族人口第二多的城市，市府也將持續推動各項原住民族政策，做原住民族最好的靠山，讓都會及原鄉的族人都獲得良好的照顧。

鄭文燦說，市府堅持每年舉辦歲時祭儀，透過多元方式推廣並將主導權交由各族人，讓族人們透過討論串連彼此，一同守護祭儀文化，並傳承傳統知識與記憶。

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