營運月餘 中壢自強停車場品質惹怨

2019-08-04

〔記者許倬勛／中壢報導〕斥資四．六億元、上個月才正式收費營運的中壢區「自強多目標立體停車場」，挨批問題一籮筐，包括人行道柏油破損造成落差、周圍路燈迄今未啟用等，地方抱怨連連、痛斥公部門施工品質低落，未善盡驗收責任；市府交通局表示，雖然工程已驗收完畢，依契約內容包商須負修繕責任，會要求包商改善並做好監督責任。

斥資4.6億 多目標使用

市府費時兩年、斥資四．六億元興建的自強多目標立體停車場，為三棟毗連的建築，Ａ、Ｂ棟均為地上四層建築，分別做為自強派出所和市立圖書館自強分館；Ｃ棟為地上八層建築，一樓設置三二五席機車停車場和自強、自治聯合里集會所，二至六樓為立體停車場、提供汽車格三一四席位，七、八樓為交通事件裁決處。

人行道落差 停車格破洞

市議員謝美英說，地方樂見有全新的停車場、更好的設施可用，但迄今才一個多月的時間，出入洽公的民眾就發現種種缺失，像是自強派出所前的人行道鋪面破損、造成逾十公分落差，有老人家路過不慎摔倒、縫了好幾針，另外，停車場旁路燈不亮、機車停車格柏油鋪面坑坑疤疤，讓人很難相信市府交通局有「妥善驗收」。

交通局：人行道九月前修好

針對地方指責諸多缺失，交通局停車管理工程科長魏光譽表示，經初步了解，派出所前的人行道鋪面破損，是因警方搬遷器材時不慎輾壓所致，修復作業會與圖書館工程一併執行，預計九月前完工。

停車格坑洞 請廠商補強

至於路燈不亮、機車停車格內柏油破損問題，魏光譽表示，路燈設施屬區公所管轄，已委請中壢區公所處理，但停車場周圍的景觀燈夜間均維持開啟，進入停車場應無照明疑慮，部分停車格內鋪面有坑洞，也會請廠商到場補強，並要求加設鐵板，以免騎士停車立中柱時再造成損害，近期另會全面檢討停車場設施，針對缺失處進行改進，以符合市民期待。

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