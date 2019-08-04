公車營運效率不彰 竹市府拚改善

2019-08-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市一百零七年度決算報告書出爐，審計室指出，新竹市大眾運輸公車路網，三年來補貼免費及電動公車經費高達八千八百零七萬元，但營運效率卻不彰，不僅服務量下降，更有多條路線公車的載客數平均每班未達十五人，顯示公車使用率偏低，要求市府應提出改善因應之道，以適當的公車路線，強化大眾運輸服務品質。

新闢路線、公車優化 年底上路

對此，市府交通處表示，已增加低地板公車數量，方便身障者及婦幼搭乘，另在偏遠地區闢設計程車型的「幸福小黃公車」，為方便學生搭公車通學，也要新闢清大到成德路的新公車路線，並進行公車優化，如幹、支線的公車路線規劃等，以提高公車載運乘客數，並培養民眾搭乘大眾運輸系統習慣，改善計畫會在年底上路。

3年補貼 超過8千8百多萬元

審計室在決算報告書指出，市府從一百零五年到一百零七年，分別補貼免費及電動公車經費兩千四百六十二萬元、三千三百零七萬元、三千零卅七萬元，三年總計高達八千八百零七萬元，卻未達到營運成效。

市區汽車客運路線與車輛數和服務量，包括期末營業里程數、核定路線數、低地板車輛及營業行車次數和行車里程等項目，都呈下降趨勢，下降幅度十五點四八％到卅九點一三％不等，顯示運輸服務推動成效不彰，應針對城市人口密度及交通不便地區，規劃相符的大眾運輸系統路線。

部分路線 平均每班載不到15人

此外，新竹市部分公車路線長期載客率偏低，廿六條營運路線中有七條幾乎全年每班未達十五人搭乘，其中12號、81號公車路線平均每班次載客數分別未達五人、八人，導致補貼公車路線的金額增加，顯示公車路線的使用率偏低，未符合市民搭乘需求。

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