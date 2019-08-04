獎勵友善石虎 苗栗通霄月底實施

2019-08-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是石虎棲息地，縣府獲農委會核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，以通霄鎮為指定試辦區，友善石虎可獲一萬到十萬元獎勵金；另全縣各鄉鎮市家禽經證實有疑似遭石虎危害，在不危害石虎生命為前提，主動提報，也有三千元到一萬元。縣府農業處預計八月底公告實施。

不用除草劑、獸鋏 每公頃獎2萬

農業處表示，經多次爭取，農委會於七月一日核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，以通霄鎮為指定試辦區。凡通霄鎮農友，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃農地核發二萬元獎勵金；如願意配合架設相機監測，拍攝到石虎影像，每個案區域再核發一萬元獎勵金。

巡守、協助保育 社區獎6到10萬

另，通霄鎮內政府立案的社區成立巡守隊，協助巡守已知石虎之棲地、通報及協助拆除違法獵具、石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網等保育相關工作，每年可獲得六萬元；巡守範圍內，配合縣府架設自動相機，拍攝到石虎影像，再核發十萬元。

疑石虎危害家禽 補償3千到萬元

農業處指出，另外縣內各鄉鎮市民常遇野生動物入侵家禽放養場的情形，以往家禽損失無法獲得補助，未來縣府公告之後，放養家禽的場域，若疑似遭到石虎動物入侵危害家禽，在不危害石虎生命、立即通報縣府處理者，並經勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發給三千元；若經評估後續有架設相機監測之必要，願意配合監測者，在三個月期間內若拍攝到石虎出現，再核發一萬元獎勵金，每場域以一次為限。

農業處表示，縣府已向林務局提送計畫書，核定後會立即辦理公告受理申請，預計八月底公告，詳情可洽農業處自然生態保育科，037-559272。

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