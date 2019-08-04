草屯台14線車禍多 抓超速新熱點

2019-08-04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小心！有民眾在草屯鎮台十四線廿．五K處，廿三天內被拍到三次超速，該地點就在旭光高中外的人行陸橋上，警方表示，該路段有兩所學校，因此速限五十公里，因常有汽機車車速太快而發生車禍，為了安全必須用不定時測速拍照，提醒駕駛人減速。

南投縣去年抓到超速件數的測速照相桿，是在台十四線草屯鎮富功國小前的固定式測速桿，去年一月到十月就拍到五千七百件。

旭光高中陸橋上 有移動測速儀

很多駕駛人現在都會注意該固定測速桿，然而卻不知在距離五、六百公尺遠的旭光高中外的人行陸橋上，即台十四線廿．五K處也有移動式測速照相儀，草屯鎮李姓民眾就在廿三天內在該地點被拍了三次超速。

限速50公里 有人連接3罰單

李姓民眾超速被拍到的時間分別在六月六日、廿八日和廿九日，均是草屯往埔里方向行駛，時速則分別為七十二、六十三、六十六公里，由於該處速限五十公里，超速廿公里內罰款一千六百元，時速七十二公里的那張罰單，因超過廿公里以上，要再加兩百元，合計共要繳罰款五千元。

李姓民眾說，收到罰單才知台十四線廿．五K處有測速照相儀，荷包失血很心疼，但自己超速被罰也沒有什麼好辯駁的，只能提醒親友們多注意。

草屯警方表示，警方在人行陸橋前方一百公尺處的路邊，有豎立超速照相的警示標誌，可能很多駕駛人沒有注意。而會在此測速拍照，是因該路段常發生車禍，且該處有旭光高中、南開科大兩所學校，學生進出和過馬路的人多，因此只好以測速照相方式提醒大家減速。

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