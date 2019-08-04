花蓮金針花季登場 交管啟動

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮玉里赤科山、富里六十石山的金針花季正式登場，昨分別舉行開幕式，赤科山知名「三巨石」景點，有全台最大的金針花海造景，六十石山則設計「玩具小奇兵」引路打卡，為期四十四天的花季，警方因應遊客上山潮，將輪班進行交通管制，呼籲民眾遵行路線通行，避免車流打結，掃了賞花興致。
赤科山 設計巨大金針花地景
花蓮二大金針山的赤科山及六十石山，今年留花面積總達七十一．三公頃，玉里赤科山特別在賞花點「三顆巨石」設計二朵巨大金針花地景，前所未有的造景，將讓遊客有耳目一新的感受；六十石山則設置小奇兵作為賞花引路人，涵蓋最美七景，處處有驚奇。目前花況約二成，預計再兩週後陸續盛開。
六十石山交通管制 單向上下山
花蓮玉里警方即起因應長達四十四天的賞花季，截至九月十五日止，天天都將加派警力進行交管，二地山區道路均全面禁止甲、乙類客車行駛，僅開放九人座（含）以下小客車及機車上山。
僅開放9人座以下小客車及機車
玉里警分局長呂育騰說，每日上午八時至下午五時，富里鄉六十石山採道路單向上、下山方式，上山由台九線三○八．五公里處（竹田村）進入後，其中汽車需由六十石山「萬寧至復興部落聯絡道路起點（零公里）」至阿眉溪（東里村）方向下山，自行車、機車（包含大型重機車）則能依原路下山。
滿谷金色花海 花季至9月15日止
他說，玉里鎮赤科山則維持原路上下山方式，未訂有交通管制時間，但同樣僅開放九人座（含）以下小客車上山；由於往年均會發生零星事故，今年也在易發生交通意外的多處危險路段，擺放交通錐、設置直式紅綠燈、出入口及減速慢行標誌，提醒用路人。
另外，六十石山及赤科山下山道路，因非常陡峭，警方避免意外事故重演，還特別製作三百公分大的險降坡請用低速檔告示牌，警示駕駛人務必以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈而發生憾事。
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花蓮金針花季昨舉行開幕式，當地茶館夜晚也配合花季高掛500盞燈籠妝點花海。（花蓮縣政府提供）
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花蓮金針花季昨舉行開幕式，玉里赤科山特別在賞花點「三顆巨石」設計巨大金針花地景，預計二週後綻放。（民眾提供）