宜蘭大學拆圍牆 校園融入社區

2019-08-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立宜蘭大學預計斥資一億餘元，除打算改造原有的學校大門，更要把大門旁的圍牆打掉，設置步道與兩層樓招商區；另，針對原有的電機資訊學院擴建，興建一棟四層樓大樓；宜大指出，盼藉此改善學校門面與環境，提升學生生活與學習機能，讓原本封閉的校園更融入附近社區。

設置步道 興建招商區

宜蘭大學位於宜蘭市神農商圈精華地段，也是縣內唯一的國立大學，學生數約五千六百人，校本部面積約十五點三二公頃，經常有民眾前往運動散步。但校園四周設有圍牆，學校為了一改過去給人封閉的感覺，讓視野可以更加開闊，也讓外界看見宜大之美，改造將分兩案執行。

改造學校門面與環境

其中一案是改造學校大門，要將目前封閉的校門打開，並移除大門旁圍牆興建招商區，建築約兩層樓，總樓地板面積四百多坪，預估至少可讓十家廠商進駐，工程總經費約五千九百萬元。

共砸1億多 另設天空走廊

另一案是斥資約六千萬元，在學校原格致大樓後方，擴建一座電機及資訊學院大樓，建築總樓地板面積約七百坪，並設置四座天空走廊與格致大樓連結，全案已進入細部設計階段。

宜蘭大學指出，學校校本部定位為學生生活及學習場域，城南校區則為育成、實習課程，提升校本部生活與教育機能，才會規劃設置招商區，並擴建新的電機及資訊學院大樓。宜大表示，學校過去都把最醜的外貌例如圍牆向外展示，最美的校園卻關在學校內，與民眾產生距離感，希望藉由這兩個案子推動，透過3D翻轉概念，把學校最美的一面展示出去，提升附近居民親近校園的意願。

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