民團調查：台逾65歲長者 四成聽損

2019-08-03

記者吳亮儀／台北報導

華科慈善基金會昨天公布「高齡聽力篩檢」報告，我國65歲以上老人聽損盛行率高達40%，等於每10個人中有4人有聽力問題，推估全台有137萬名高齡聽損人口，高於世界衛生組織（WHO）的33%。

這份報告是在105年到108年，針對9055名民眾所做，結果發現，65歲以上的高齡失能性聽損盛行率達40%，75歲以上更是接近每兩人中，就有1人聽損。

高齡聽損 與失智相關

70歲的黃先生幾年前開始常聽不清楚、要求對方重複問題，也曾發生跟計程車司機雞同鴨講，但他一直認為聽力是老化現象遲未就醫，直到發現老友配戴助聽器的便利後，才做聽篩並裝助聽器，不僅溝通更清楚，更與另一半重拾欣賞古典音樂的樂趣。

亞東醫院人工耳蝸中心主任陳光超說，退化性聽損明顯發生年齡約從50歲起，隨年齡增長大腦聽覺中樞退化、接收到的刺激減少，或其他因素如噪音刺激、疾病、藥物導致聽覺器官加速老化。

陳光超說，高齡失能性聽損會使認知功能退化加速30%到40%，與老年失智直接相關，也與跌倒及社交活動退步有關。

逾50歲 應每年聽力篩檢

他建議，超過50歲的中高齡者應每年接受聽力篩檢，治療上可以配戴助聽器改善，重度患者則需要人工耳蝸植入手術；早期檢測、及早使用聽力輔助設備，才能預防失智，維持生活品質。

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