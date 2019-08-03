小兒鼻過敏 中醫穴道按摩緩解

2019-08-03

文／洪國峯

4歲的黃小弟弟最近剛上幼稚園，以前在家沒病健康的他，這幾個星期回家都一直打噴嚏、咳嗽，有時候會咳到影響睡眠，早上起來也常常有鼻涕倒流的痰，到醫院檢查才知道有「過敏性鼻炎」的症狀。

每2童就有1人罹患

◎什麼是過敏性鼻炎？

過敏性鼻炎是台灣常見的疾病，尤其在學齡兒童，盛行率從1987年的5.1%到2017年的49.6%，平均每兩名學童就有一人有過敏性鼻炎的問題。常見的原因為：基因遺傳、家族史與過敏原的暴露，如花粉、塵蟎、昆蟲等。

◎過敏性鼻炎會有什麼症狀？

●鼻涕質地清清水水

●打噴嚏

●鼻涕倒流，早上起床常常有痰

●鼻塞

◎如何診斷？

過敏性鼻炎的診斷主要依照臨床症狀和相關血清檢查。外觀上常出現：

●因皮下循環不佳產生的黑眼圈（allergic shiners）

●因長期鼻子癢揉鼻子所產生的鼻橫紋（allergic salute）

●明顯的下眼皮皺褶（Dennie-Morgan lines）

●幼童因鼻阻塞常會張嘴呼吸

◎過敏性鼻炎會造成什麼影響？

●頭痛、疲倦，影響睡眠造成注意力不集中、記憶和情緒控管較差。

●鼻塞長期張嘴呼吸容易產生牙齒咬合不正，若鼻腔黏膜腫脹或歐氏管功能不佳，會進一步出現中耳積水。

◎日常生活保健

●早睡早起，保持規律作息。

●適當運動改善鼻黏膜血液循環。

●時常打掃環境減少過敏原。

●避免食用人工添加物較多的食品。

◎穴道按壓

睡前按壓合谷和迎香穴，以每分鐘30下的和緩速度，深層按壓每個穴道1分鐘。

●合谷：將拇指與食指併攏，此時在兩手指間會有肌肉隆起，於最高點處。

●迎香：鼻翼外緣與法令紋交叉處。

（作者為新北市立聯合醫院中醫科主治醫師）

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