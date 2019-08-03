鬼月到殯儀館上課 酒駕累犯都說「不敢了」

2019-08-03

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆七月鬼門剛開，台北區監理所板橋監理站就在昨天與殯葬管理處、台灣酒駕防制社會關懷協會合作，在新北市立殯儀館景福廳辦理酒駕再犯「實地教育」課程，七十九位學員到布置好的靈堂內、望著緩緩推出來的棺木，農曆七月加上殯儀館冷冽的氛圍，令人寒毛直豎，當場有學員承諾「再也不敢酒駕了！ 」

79人靈堂實地教育

板橋監理站為遏止酒駕再犯，在新北市立殯儀館景福廳辦理酒駕再犯實地教育課程，主辦單位為節省經費，還商借使用前面一組告別式的布置，讓酒駕再犯學員臨場感十足。

見證死亡最後歷程

主辦單位表示，共有七十九位學員見證死亡的最後歷程，體認生命的可貴，不要酒後開車，現場肅穆凝重的氣氛、回想自身酒駕行為，很可能導致車毀人亡的悲劇，甚至禍及無辜他人，當場有十二位學員立誓不再酒後駕車。

承諾「再也不敢酒駕」

台北區監理所板橋監理站於今年三月首次辦理酒駕再犯學員的殯儀館實地教育課程，引發社會回響，參與學員有高達九十二％表示日後喝酒絕不開車，顯示殯儀館實地教育具有震撼效果。

主辦單位這次趁農曆七月鬼門開、殯儀館使用率較低的時節，再度赴殯儀館辦理實地教育課程，呼籲大家珍惜自己以及他人的生命。希望參與講習的學員有所警惕，酒後可以「指定駕駛」或是「代客叫車」，千萬不要開車。

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