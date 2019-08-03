半年倒千商？高市府經發局：解散沒在營業公司

2019-08-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕從去年底到今年六月，半年來高雄淨減一五三○家公司，臉書社團「高雄好過日」揶揄韓國瑜從「萬商雲集」拚到「千商倒閉」！高市府經發局則澄清說，是因配合中央，解散沒有在營業的公司所致，請外界勿誤解。

半年淨減一五三○家

臉書社團「高雄好過日」指出，根據經濟部統計，從去年底到今年六月，這半年高雄存活公司數目一路下降，半年淨減一五三○家公司，反觀其餘五都，存活公司數目都是正成長。

「高雄好過日」強調，其實今年四月，王浩宇就在臉書質疑，高雄市登記公司三個月少掉八二五家，當時高市府說：「這是因為經濟部去年底公告全國廢止六千多家企業登記，全國公司都減少。」

臉書社團批韓無心市政

「高雄好過日」批說，三個月過去，經濟部資料庫一查，明明其餘五都存活公司日益增加，只有高雄減少，印證韓國瑜一心只有選舉、只想發大財，卻無心市政，害慘高雄的事實。

對此，高雄市經發局商業行政科澄清說，去年底與今年六月相較，公司登記家數減少，主要是因中央公司法修法，配合洗錢防制與公司治理透明化等政策，經濟部於去年及今年移送高雄市命令解散家數達九六九一件（大多數沒在營業），相較新北市二五五六件、桃園市一三六二件、台中市一二四○件、台南市三四六件，明顯多出很多。

經發局指出，高市府配合中央政策，至今已完成四一一九家解散作業。雖然公司登記總家數減少，但依據財政部統計，高雄市今年一至五月累計營利事業銷售額一．五六兆元，與去年同期相當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法