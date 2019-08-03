愛與包容喊假的？ 小林國賠裁判費市府拒付

2019-08-03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕小林村國賠案，今年七月法院追討訴訟裁判費，由於大部分村民都敗訴，且屬於經濟弱勢，出現一百多萬元的缺口，小林人希望韓市府幫忙，市府卻回覆：沒有預算名目，讓小林人氣得大罵「愛與包容根本就是喊假的」。

對此，前小林自救會長蔡松諭表示，他們會再另想辦法籌出這一百萬元的缺口，但也希望用小林這個案例，提醒政府應修法重視弱勢者的權益。

國賠案市府不上訴 小林人只收6百萬利息錢

小林村國賠案纏訟十年，最高法院前年判決其中一百廿三人敗訴確定，至於住在土石流潛勢區的十五位村民則在更一審時勝訴，可獲一百五十萬至三百萬元不等賠償金額；宣判結果出爐後，高雄市長韓國瑜喊出「愛與包容」，決定市府不再上訴。

小林人也很仗義，決定除了國賠金額外，依法令規定，市府還得再追加給付勝訴村民一千兩百萬左右的利息錢，勝訴的村民決議只收一半六百萬，雙方圓滿收場。不過，七月初，當初提告國賠的小林村，被法院追討訴訟裁判費，金額大概二百多萬元，不管勝訴、敗訴者都要給錢。

裁判費缺百萬元 法制局說沒名目可支付

由於大部分村民都敗訴，且屬於經濟弱勢，勝訴的村民原本打算捐一百萬元給協助他們打官司的法扶會，這筆一百萬改為幫那些付不出訴訟費的村民繳費，但還有一百萬元缺口，小林人則回過頭，希望韓市府能幫忙。

大部分弱勢村民繳不出錢 對韓市府失望

小林人認為，當初已經少收市府六百萬元利息錢了，現在小林人有難，希望韓市府這邊能幫一下，這筆錢對市府來說不算大錢，但對經濟弱勢的村民來說卻是相當緊迫的救命錢，繳不出來最壞可能還會被法院查封財產；不過，讓小林人失望的是，高市府昨指出，法制局沒有預算名目可支應這筆一百萬，所以無法協助小林人，讓小林人氣得大罵「愛與包容根本就是喊假的」。

市府解釋，公部門預算不是市長口袋裡的錢，需要有合法、合理的名目方可動用。對於小林村敗訴村民的處境，高雄市正積極研議解決方案。

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