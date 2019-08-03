桃園首例 緬甸返國男染茲卡病毒

2019-08-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署公布國內今年第二例境外移入茲卡病毒感染症病例，個案為桃園市中壢區四十歲男性，七月十五日至廿六日到緬甸工作，廿七日返國後出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀，廿八日就醫採檢送驗，昨天確診為茲卡病毒感染症病例，這也是桃園市今年首例，對此疾管署已調高緬甸疫情警示。

境外移入 今年全國第二例

該名罹病男子確認是遭病媒蚊叮咬，目前健康狀況良好並於家中自主健康管理，市府衛生局已掌握同住接觸者持續進行疫情監控，並針對個案住家環境執行緊急化學防治滅蚊作業。

衛生局表示，茲卡病毒感染症主要是由病媒蚊叮咬（白線斑蚊及埃及斑蚊）傳染，潛伏期約三至十四天，典型的症狀為發燒、紅疹、關節痛及關節炎等，由於茲卡病毒帶原者也可透過性行為傳播，因此民眾若自流行地區返國請落實「1+6原則」，暫緩捐血至少一個月，男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少六個月，另孕婦感染茲卡病毒可能導致胎兒小頭畸形，呼籲孕婦及計畫懷孕婦女應暫緩前往流行地區。

自流行區返家 自主管理14天

衛生局也提醒民眾，若赴流行地區旅遊或活動時要做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，或於皮膚裸露處噴灑防蚊液，避免蚊蟲叮咬，另外，自流行地區返家後須自主管理十四天，若是出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告訴醫師旅遊史，便於醫師診治及通報。

茲卡病毒流行地區可至衛福部疾管署網站首頁—國際旅遊與健康項下查詢，或撥打防疫專線︰0800-033355。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法