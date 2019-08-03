斥資上億 龜山工四工業區兩治水工程啟用

2019-08-03

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市政府推動龜山區工四工業區「東側坑溝兩岸滯洪沉砂設施工程」、「頂湖一街滯洪沉砂設施工程」，市長鄭文燦昨天主持竣工典禮時表示，兩工程共設置三座滯洪池，可提供一萬○一九一立方公尺滯洪量、一○四○立方公尺沉砂量，有效強化工業區排水與防洪抗災能力。

共設置三座滯洪池

龜山區工四工業區位於台地地形的平台上，若遇到短時間強降雨，很容易發生積淹水情形，居民憂心若不加以整治，一旦台地邊緣被逕流沖刷，恐怕會形成蝕溝、發生崩塌；市府為此爭取前瞻計畫經費挹注，共斥資一億一千三百餘萬元，增設工四工業區內兩處滯洪沉砂設施，希望改善工四工業區內的排水問題，在台商回台投資的關鍵時期，讓台商能放心選擇做為開設新廠房的地點。

可滯洪上萬立方米

兩處滯洪沉砂設施以三座滯洪池D1、D8、D8-1池為主，鄭文燦表示，三座滯洪池集水範圍包括東側坑溝兩岸、頂湖一街等地，面積將近四十公頃，可提供一萬○一九一立方公尺滯洪量、一○四○立方公尺沉砂量，定能有效提升工業區與周邊區域的滯洪防災能力。

也有景觀台、木棧道

鄭文燦表示，D1池是濕式滯洪沉砂池，低水位期間將作為植生物棲息場所，具備水質淨化等功能；D8池是乾式狀態，平日可供居民休閒運動使用；D8-1池設置有陡槽溝、清掃孔等滯洪沉砂設施。此外，D1、D8池還分別增設景觀平台、木棧道、生態浮島、造型花架、景觀步道、造型跨橋等設施，將成為大坪頂地區居民運動休閒的好去處。

未來將設運動設施

至於滯洪沉砂設施周邊仍有許多剩餘空間，後續將由龜山區公所依據居民需求，設置簡易運動或遊憩設施，鄭文燦表示，防災滯洪設施完成後可提高當地的排水能力，水務局後續另將針對工四工業區與周邊社區進行檢討後，劃出「山坡地」範圍，希望讓土地更活化使用，帶動地方的整體發展。

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