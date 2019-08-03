竹北環北路雜草惹怨 竟分兩單位管

2019-08-03

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市環北路共有五段約六公里長，部分路段雜草叢生，管理單位竟不同。縣府與竹北市公所表示，已有初步共識，原由縣府養護的環北路二段、三段等非高鐵特定區的市區道路十二條零星路段，明年元月一日起移交市公所統一管理。

市區12路段 明年移交公所管理

竹北市環北路二段中央分隔島雜草叢生，民眾抱怨草比車子還高，影響行車安全與市容；查詢管理單位，卻反被詢問是環北路二段哪一段？

原來光環北路二段就分屬兩個單位養護，其中沿河街至中華路間為縣府工務處養護科管理，養護科表示將請公所儘快協助除草。

縣府工務處養護科長張淇銘表示，過去由中央或縣府開闢的多條市區道路，因故未移交公所接管，以環北路為例，一段、二段及五段現由竹北市公所養管；二段（沿河街至中華路間）、三段（中華路至保泰三路間、中正西路至新工二路間）為縣府養管。

竹北市尚未移交的市區道路還有成功六街、七街、八路、自強二路、三路、莊敬北路、嘉祥一街、勝利七、八街全段及博愛街二百七十五巷等非高鐵特定區零星路段，合計十二條。

張淇銘說，經協調，前述十二條路段，明年一月一日起移交公所管理；高鐵區及興隆路全段等道路，因縣府污水下水道工程尚在進行，預估需兩年完工後再移交公所管理。

竹北市長何淦銘表示，接獲縣府移交公文即著手編列明年度預算，依共識自明年起接手管理。

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