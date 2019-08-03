竹市多項工程流標逾3次 議員促改善

2019-08-03

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會昨天召開臨時會，由市府工務處針對流標三次以上重大工程進行專案報告，多數議員認為這類工程不少，與規劃設計不完整有關，且多數都要變更設計及增加預算，顯示最初的規劃有問題，要求市府改善，避免工程延宕及效率不彰。

市府︰相較全國未過高 會檢討

市府工務處長吳堂安表示，新竹市流標三次以上工程比例約三．七七％，與全國各縣市比例約三．七％相比，並無明顯過高，但針對流標三次以上的工程，市府會啟動流廢標案件檢討機制，包括召開審查小組檢討會及廠商說明會。

吳堂安昨天在市議會針對今年一月到五月底重大工程超過三次未發包的情況進行專案報告，其中棒球場、關埔國小二期工程和龍山國小群英樓、柴橋社區活動中心新建工程已順利發包，但發包次數都超過三次，與預定完成的進度有落差。

另超過三次仍未發包出去的還有虎林生活館、千甲活動中心、茄苳國小老舊校舍拆除重建工程、民富國小南棟校舍耐震補強工程、華德福實驗學校新建工程及Ｊ線雨水下水道工程等六件。

議員質疑規劃不完善或效率不彰

多數議員認為，這些流標三次以上的重大工程，除與民眾休憩有關的活動中心，不少是與學生校舍相關，恐影響學生上課與教學，質疑市府在規劃設計之初是否理念太理想化，無法符合使用需求。此外，有的開工後進行多次變更設計，甚至須增加預算才能執行，顯示行政效率不彰，要求市府檢討改善。

東門城擬縮車道 議員促考量交通

市府都市發展處長陳凱凌昨天也進行東門城環境改善工程規劃設計與相關效益的專案報告，多數議員認為規劃縮減東門城周邊車道、增加人行道，應考慮汽、機車行駛空間減少是否會導致車禍增加，且可能改變現有市民使用習慣，加上東門城未來若成為滯洪池，是否影響古蹟保存等，要求市府應再開說明會，化解民眾疑慮。

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