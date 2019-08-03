苗栗火車站圓環拆 學生怨「舞台沒了」

2019-08-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站東站前圓環原具有戶外展演功能，但配合苗栗縣政府前瞻計畫拆除改善，引發學生社團抱怨「舞台」沒了；縣府水利處表示，因原有東站前圓環表演舞台影響行車動線，具危險性，工程規劃於西站另闢戶外展演空間，施工期間，建議學子可利用苗栗市民廣場，只要向公所申請一樣可免費使用。

縣府︰可申請使用苗栗市民廣場

縣府爭取前瞻城鎮之心計畫，總經費二億零五百萬元，改善苗栗火車站東站門面與交通動線，並結合鐵路一村、鐵道文物展示館營造觀光亮點，也施設二公里長綠廊串連火車站與貓貍山公園，打通苗栗市觀光動線，工程於二月動土。

縣府進行門面及交通動線改善

工程規劃原東站前圓環得拆除，但因苗栗市高中職社團過去成果發表常使用圓環戶外展演空間，如今因施工封閉，引發學生抱怨。

高中社團成果發表 熱門場地

學生表示，每個縣市都有戶外展演空間，苗栗好不容易有卻要廢掉，尤其暑假期間是高中職社團成果發表的重點時間，苗栗市高中職的社團學生都很喜歡圓環，也是很好的表演場地。

有學生社團原計畫七月初在圓環辦理成果發表，但因施工封閉，改到西站前廣場，但當天西站前的英才觀光夜市有營業，夜市嘈雜聲讓學生覺得演出氣氛大受影響。

「高中生正值青春，我們要有表演的空間！」學子高呼，雖然縣府文化觀光局有中正堂，但表演性質不同，大家希望在戶外表演，秀出自己。

縣府︰西站廣場將闢戶外表演場地

縣府水利處表示，東站前廣場原為扇形的圓環，因不利行車動線，且民眾若要欣賞演出得穿越車道，險象環生，因此拆除縮減為綠帶，改善行車動線，也將另於西站廣場闢設戶外表演場地，讓民眾有安全的欣賞表演空間。

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