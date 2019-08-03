八卦山步道發現古墓碑 最老242年

2019-08-03

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市八卦山附近的森林步道，為市民經常爬山、休憩場所，當地社區正在進行田野調查，調查人員在樹木茂密的步道旁，赫然發現四座古墓碑，其中最早的一座墓碑為二百四十二年前所設立。彰化市公所表示，將通報縣府文化局，以確定這些墓碑是否有文化資產價值。

4座碑不見塚 通報縣府確認文資價值

這項田野調查由「instant42 藝術空間」主辦，號召志工針對八卦山附近的歷史、古建築、人文傳說以及現代空間進行了解。負責人葉育君指出，日前在進行調查時，有居民提及在八卦山的「成功營區森林步道」內，有看過好幾座古墳，調查志工立刻前去查看，果真在大樹下看見四座墓碑。

葉育君說，雖然墓碑是在中午時分發現，但正逢農曆七月，炎熱的陽光照入森林，還是感覺有一股涼意，大家心裡有點「毛毛的」，仍然鼓起勇氣前去仔細觀看，並閱讀墓碑上的文字，希望能了解其年代等資料。

這四座墓碑，年代最古老的是「乾隆丁酉年」，也就是清乾隆四十二年（西元一七七七年），距今已有二百四十二年之久，另外三座分別是清道光年間、咸豐年間以及日本大正年間，最少都已超過百年之久。

彰化市公所表示，清代時期八卦山為墓葬區，原本少有人煙，直到日治時期才開始有聚落，戰後初期又設立「成功營區」，大批軍隊眷屬在此居住，使得原本的墳墓幾近湮滅不見，此次只發現墓碑，並無墓塚存在，是否具有文化資產價值，市公所將請示縣府文化局。

葉育君表示，未來除了繼續從事田野調查之外，也會將調查資料加以整理，甚至編寫為劇本，在「卦山力藝術季」演出，若是民眾有興趣一起參與，報名網址 https://www.facebook.com/instant42。

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