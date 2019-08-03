竹山橫街「單行改向」 首日違規近30件

2019-08-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮市區商圈「竹山路」、「雲林路」、「頂橫街」及「橫街」四條單行道，八月起開放機車雙向通行，其中「橫街」單行道還改向，改從竹山郵局進入，新制上路後仍有許多不知情的汽車駕駛，在商圈搞錯方向被攔下，首日有廿、卅起違規，昨也有十多件，不過目前仍是勸導期，警方呼籲民眾依規行駛，十五日勸導期結束，十六日起就會執法取締。

新制汽車走錯 員警站崗勸導

竹山警方表示，竹山商圈單行道八月起改為限制性管制道路，汽車依遵行方向行駛，機車則可在單行道雙向通行，惟須靠右行駛。

其中「橫街」單行道還改向，汽車改從集山路往菜園路方向行駛，與以往從菜園路往集山路（即員林客運往竹山分局）方向不同，相關標誌、標線均已完成修正，籲請用路人留意遵行。

警方說，新制上路即派員站崗，首日則有廿、卅起汽車誤闖改向後的「橫街」單行道，均被員警攔下勸導，昨也有十多件，不過比起第一天，已經減少約一半。

由於汽車駕駛離開商圈時，習慣依舊有方向從「橫街」往竹山分局方向離開，但因「改向」關係，便會形成逆向行駛，因此建議用路人，開車離開時多走一段路，往林圮街或下橫街的雙向道離開，就不會違規。

16日起開始取締 開罰900起跳

警方強調，新制上路第一週，都會派員站崗加強勸導，第二週則會以巡邏方式提醒用路人，一直到十五日仍是勸導期，十六日起就會執法取締，汽車若未依遵行方向行駛，可處九百元至一千八百元罰鍰。

至於有民眾擔心單行道開放機車雙向通行，若與汽車發生事故，肇責該如何區分？警方回應，機車行駛務必靠道路右側行駛，如不慎發生車禍，肇責仍視實際狀況判定，不會因開放方向，或汽、機車的差異而有所不公。

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