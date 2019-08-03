管理除草劑 花蓮擬訂自治條例

2019-08-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣非農地噴灑除草劑情形日趨嚴重，縣議員楊華美陸續接獲陳情，但針對除草劑使用規範，中央「農藥管理法」僅規定除草劑使用範圍，卻未規範在非農用土地的農藥使用，全台僅宜蘭縣、台北市、高雄市訂定除草劑管理自治條例，花蓮縣政府得知後有意跟進，已著手訂定自治條例，並允諾在條例公布前擴大宣導。

縣議員楊華美今年陸續接獲居民及台灣環境保護聯盟花蓮分會、荒野保護協會花蓮分會等民間團體聯合陳情，直指忠烈祠、中山公園、大本運動公園噴灑除草劑問題，憂心民眾公共活動區域以噴灑除草劑的方式大範圍除草，恐對環境及人體、動物帶來負面影響。

楊華美說，針對避免除草劑濫用問題，前往拜會花蓮縣長徐榛蔚，縣府表示已請環保局著手訂定自治條例，並承諾在條例公布施行前的空窗期間，將辦理十三鄉鎮市說明會，向民眾宣導相關法規內容。

她說，地方自治條例制定不能逾越中央法規，「農藥農用，農藥不能用在非農地上」，由於地方自治法的制定是一個階段，執行法規又是另一項挑戰，建請縣府跨局處務必有橫向連結，也應同時做到土壤及植物檢測。

花蓮縣府環保局長饒忠說，農藥管理法並未明確切割農地、非農地，非農地執行層面全台尚未有共識，為避免除草劑濫用，縣長徐榛蔚即請環保局規範管理，並參酌宜蘭縣、台北市、高雄市條例，近日草案公告後將召開法律審查。

花蓮縣府針對條例公布施行前的空窗期，也允諾辦理宣導說明會，循序漸進引導民眾做好農藥等級區別；農業處另將行文縣內各公所等機關單位，施作工程時，非農地避免使用除草劑，從公部門做起。

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