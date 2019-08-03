新課綱花蓮座談 教部︰學習歷程非升學導向

2019-08-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕被學界喻為是台灣有史以來最大課程教育改革的「一○八年課綱」正式上路，立法委員蕭美琴昨邀教育部政務次長范巽綠等人，在花蓮與教師及家長座談，但有高中端教師質疑建構學習歷程的升學鑑別度。范巽綠回應，學習歷程非升學導向，而是鼓勵學生選修自己有興趣課程，成為學習主體。

政務次長范巽綠盼各校發展特色

教育部因應「一○八課綱」，七月起巡迴全台舉辦座談會說明施行方向，花蓮座談會昨在慈濟大學附屬高級中學行政大樓二樓會議室舉行，分別針對「學生學習歷程檔案」、「大學考招連動」進行簡報說明。

與會座談的花蓮高中教務主任李運生表示，肯定「學習歷程檔案」，學校也提前配合實施，但在現今少子化的情況下，大學端若不減班，加上普遍學校入取率均達九十％以上，投入建構學習歷程檔案，在申請入學的管道上，鑑別度似乎不大。

范巽綠說，建構學習歷程非以升學導向為目的，少子化問題已達十年，八月六日、七日將召開全國北區校長會議，盼在提出的配套措施中找出可行性方案，並期望花蓮高中職端都能在一○八課綱的實施下，努力追求優質教育，發展各自特色也成為聯盟學校，翻轉花蓮教育。

期望鼓勵學生選修有興趣課程

「學習歷程檔案」主要彙整學生在學期間的學業，如在校成績、課程學習成果，及非學業表現，如校內外社團活動、競賽成果、幹部經歷、檢定證照等資料，期望鼓勵學生選修自己有興趣課程，彌補過去過度重視成績結果的表現，並銜接推動「考招連動」，未來大學招生申請入學方式，將把學習歷程檔案作為升學參考，至少占比重約五十％。

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