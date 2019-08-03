台南喜樹灣裡聯外道 下旬施工

2019-08-03

〔記者王捷／台南報導〕為提升南區喜樹、灣裡等地的交通便捷，在立委林俊憲爭取下，喜樹灣裡生活圈聯外道路已在上月獲內政部營建署核定拓寬開闢，第一階段工程將在八月下旬施工，此外，市府地政局也將在近期內提出喜樹灣裡公辦市地重劃開發案計畫書，預計明年四月動工；地方期待已久的喜樹灣裡地區兩重大建設有進展突破，可謂地方喜事。

營建署長吳欣修及市府相關局處，昨天由林俊憲邀請特地到喜樹社區舉辦說明會，林俊憲強調，爭取喜樹灣裡聯外道路開闢，配合市地重劃案推動，期盼打通完善交通路網，打造便利生活圈，發展地方。

營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」經林俊憲與市府工務局爭取下，至今已獲營建署補助一百五十八億元經費；吳欣修說，南區喜樹灣裡生活圈聯外道路工程預定二階段施作，先將原明興路六一九巷拓寬為十五米道路，預計八月下旬施工、明年底完工。

明興路六一九巷向西延伸至省道台十七線與連接永成路，建立便捷交通要道，營建署則將在近期規劃完整期程，未來並與市府加速推動。

林俊憲說，喜樹灣裡公辦市地重劃開發案已在去年由地政局審議通過，近期會提出完整市地重劃的計畫書，預計明年四月動工，為居民建立更便利的生活圈，未來將妥善規劃鄰近灣裡萬年殿的人工濕地公園，鄰近的灣裡市場也配合市地重劃案，預計採ＢＯＴ委外興建。

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